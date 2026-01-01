BugSink é uma plataforma de rastreamento de erros auto-hospedada que captura, agrupa e exibe exceções de aplicativos em seus serviços em tempo real. Desenvolvida com Django e Python, ela fornece os rastreamentos de pilha, contexto de erro e deduplicação que as equipes de desenvolvimento precisam para diagnosticar e resolver problemas rapidamente — sem enviar informações de depuração confidenciais para um serviço de terceiros.

A auto-hospedagem em seu próprio servidor VPS elimina a precificação por volume de erro, remove preocupações com a residência de dados para indústrias regulamentadas e permite que você integre o rastreamento de erros diretamente com sua infraestrutura existente. Esta implantação emparelha o BugSink com MySQL para armazenamento durável de erros e cria um usuário administrador automaticamente na primeira inicialização.