Implante o BugSink com instalação em um clique.
Plataforma de rastreamento de erros auto-hospedada para monitorar exceções de aplicativos com controle total sobre dados sensíveis de depuração.
Escolha um plano VPS para BugSink
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com BugSink
BugSink é uma plataforma de rastreamento de erros auto-hospedada que captura, agrupa e exibe exceções de aplicativos em seus serviços em tempo real. Desenvolvida com Django e Python, ela fornece os rastreamentos de pilha, contexto de erro e deduplicação que as equipes de desenvolvimento precisam para diagnosticar e resolver problemas rapidamente — sem enviar informações de depuração confidenciais para um serviço de terceiros.
A auto-hospedagem em seu próprio servidor VPS elimina a precificação por volume de erro, remove preocupações com a residência de dados para indústrias regulamentadas e permite que você integre o rastreamento de erros diretamente com sua infraestrutura existente. Esta implantação emparelha o BugSink com MySQL para armazenamento durável de erros e cria um usuário administrador automaticamente na primeira inicialização.
BugSink: principais recursos
Agrupamento Automático de Erros
Deduplica e agrupa exceções semelhantes para que sua equipe veja um problema acionável em vez de milhares de alertas idênticos inundando o painel.
Rastreamentos de Pilha Detalhados
Captura rastreamentos de pilha completos com contexto de origem e estado da variável no momento de cada erro, dando aos desenvolvedores tudo o que é necessário para reproduzir e corrigir bugs.
Suporte a SDK Multi-idiomas
Integra-se com SDKs populares em várias linguagens de programação e frameworks para que você possa direcionar os erros de todos os seus serviços para um só lugar.
Notificações em tempo real
Alertas são disparados no momento em que novos tipos de erro são detectados, permitindo que as equipes respondam antes que os problemas se agravem e impactem mais usuários.
Soberania Completa de Dados
Todos os dados de erro, rastreamentos de pilha e o contexto do usuário permanecem no seu VPS, satisfazendo os requisitos de conformidade e impedindo que informações confidenciais saiam da sua infraestrutura.
Por que executar BugSink na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.