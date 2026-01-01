SilverBullet é um aplicativo de anotações de código aberto e auto-hospedado, construído em torno de Markdown e projetado para gerenciamento de conhecimento pessoal. Ele roda inteiramente no seu navegador como um aplicativo web progressivo, enquanto mantém todos os dados no seu próprio servidor — dando a você acesso offline, consultas em tempo real em suas notas e um poderoso sistema de plugins para extensibilidade.

Auto-hospedar o SilverBullet no seu VPS significa que suas notas estão sempre acessíveis de qualquer dispositivo, sincronizadas em tempo real e armazenadas de forma privada, sem depender de nenhum serviço de anotações em nuvem.