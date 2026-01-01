Implante SilverBullet com instalação em um clique.
Aplicativo de anotações de código aberto com Markdown, consultas em tempo real e um sistema de plugins que roda no seu navegador.
Escolha um plano VPS para SilverBullet
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SilverBullet
SilverBullet é um aplicativo de anotações de código aberto e auto-hospedado, construído em torno de Markdown e projetado para gerenciamento de conhecimento pessoal. Ele roda inteiramente no seu navegador como um aplicativo web progressivo, enquanto mantém todos os dados no seu próprio servidor — dando a você acesso offline, consultas em tempo real em suas notas e um poderoso sistema de plugins para extensibilidade.
Auto-hospedar o SilverBullet no seu VPS significa que suas notas estão sempre acessíveis de qualquer dispositivo, sincronizadas em tempo real e armazenadas de forma privada, sem depender de nenhum serviço de anotações em nuvem.
SilverBullet: principais recursos
Consultas ao vivo
Incorpore consultas dinâmicas dentro de suas notas que extraem e exibem dados de toda a sua base de conhecimento em tempo real.
Ecossistema de plugins
Amplie a funcionalidade com plugins da comunidade para tarefas, calendários, sincronização Git, conclusão de IA e muito mais.
PWA Offline-first
Funciona offline como um aplicativo web progressivo — as edições sincronizam automaticamente quando você se reconecta.
Markdown nativo
Escreva em Markdown padrão com links estilo wiki, tags e metadados de front matter para anotações estruturadas.
Paleta de comandos
Interface controlada por teclado com comandos de barra e uma paleta de comandos para navegação e ações rápidas.
Por que executar SilverBullet na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.