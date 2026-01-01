Implante o Rocket.Chat com um clique.
Plataforma de comunicação em equipe de código aberto com mensagens em tempo real, chamadas de vídeo e propriedade total dos dados.
Escolha um plano VPS para Rocket.Chat
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Rocket.Chat
Rocket.Chat é uma plataforma de comunicação em equipe totalmente de código aberto, confiável para mais de 12 milhões de usuários e implantada em milhares de organizações em todo o mundo, incluindo NASA, Marinha dos EUA e Deutsche Telekom. Ela oferece canais, mensagens diretas, videoconferência, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela e um extenso ecossistema de integração — tudo sem depender de infraestrutura de terceiros.
Hospedar o Rocket.Chat em seu próprio VPS oferece à sua equipe um hub de comunicação privado com zero taxas por usuário e controle total sobre seus dados. Esta implantação usa MongoDB com um conjunto de réplicas para alta integridade de dados, garantindo que suas mensagens, arquivos e histórico de conversas permaneçam duráveis e acessíveis. A conta de administrador inicial é criada automaticamente usando as credenciais configuradas na implantação.
Rocket.Chat: principais recursos
Mensagens em tempo real
Conversas de equipe organizadas em canais persistentes com threads, reações, fixação de mensagens e pesquisa de texto completo em todo o histórico.
Chamadas de vídeo e áudio
Videoconferência integrada com compartilhamento de tela via Jitsi, BigBlueButton ou WebRTC nativo — sem a necessidade de ferramentas de reunião externas.
Caixa de entrada omnicanal
Gerencie conversas com clientes do LiveChat, e-mail, WhatsApp, Telegram e outros canais em uma única caixa de entrada unificada.
Segurança corporativa
LDAP, SAML SSO, autenticação de dois fatores, criptografia de ponta a ponta e controle de acesso granular baseado em função para ambientes com alta exigência de conformidade.
Integrações abrangentes
Conecte-se ao GitHub, Jira, GitLab e centenas de outras ferramentas via webhooks, comandos slash e um marketplace de aplicativos integrado.
Por que executar Rocket.Chat na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.