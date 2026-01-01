Rocket.Chat é uma plataforma de comunicação em equipe totalmente de código aberto, confiável para mais de 12 milhões de usuários e implantada em milhares de organizações em todo o mundo, incluindo NASA, Marinha dos EUA e Deutsche Telekom. Ela oferece canais, mensagens diretas, videoconferência, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela e um extenso ecossistema de integração — tudo sem depender de infraestrutura de terceiros.

Hospedar o Rocket.Chat em seu próprio VPS oferece à sua equipe um hub de comunicação privado com zero taxas por usuário e controle total sobre seus dados. Esta implantação usa MongoDB com um conjunto de réplicas para alta integridade de dados, garantindo que suas mensagens, arquivos e histórico de conversas permaneçam duráveis e acessíveis. A conta de administrador inicial é criada automaticamente usando as credenciais configuradas na implantação.