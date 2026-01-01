Implante o Firefly com um clique.
Servidor VPN WireGuard simples com uma interface de gerenciamento web para criar e gerenciar conexões VPN seguras sem conhecimento de rede.
Escolha um plano VPS para Firefly
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Firefly
Firefly é um servidor VPN WireGuard otimizado que combina a criptografia moderna e de alto desempenho do WireGuard com uma interface web acessível para gerenciar clientes, gerar configurações e monitorar conexões. Ele elimina a complexidade da configuração tradicional do WireGuard para que você possa ter uma VPN segura funcionando em minutos, em vez de horas.
Implantar o Firefly em seu próprio servidor VPS oferece a você um IP público dedicado para acesso VPN confiável, largura de banda de nível empresarial sem limitação do provedor de internet, e total independência de provedores de VPN de terceiros que registram tráfego ou sofrem interrupções inesperadas.
Firefly: principais recursos
Configuração de Cliente com 1 Clique
Gerar configurações de cliente WireGuard e códigos QR para dispositivos móveis diretamente da interface web — nenhum conhecimento de linha de comando é necessário.
Certificados SSL automáticos
Firefly fornece certificados SSL gratuitos automaticamente, protegendo a interface de gerenciamento sem nenhuma configuração manual de certificado.
Clientes multiplataforma
Funciona com todos os clientes oficiais WireGuard no iOS, Android, Windows, macOS e Linux — conecte qualquer dispositivo com um único arquivo de configuração.
Monitoramento em Tempo Real
O Painel mostra as conexões ativas e o uso de largura de banda por cliente para que você sempre saiba quem está conectado e quanto tráfego eles estão usando.
Não é necessário WireGuard do Sistema
Executa inteiramente no Docker sem exigir que o WireGuard seja instalado no sistema operacional host, simplificando a implantação e mantendo o sistema host limpo.
Por que executar Firefly na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Segurança garantida
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.