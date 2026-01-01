Firefly é um servidor VPN WireGuard otimizado que combina a criptografia moderna e de alto desempenho do WireGuard com uma interface web acessível para gerenciar clientes, gerar configurações e monitorar conexões. Ele elimina a complexidade da configuração tradicional do WireGuard para que você possa ter uma VPN segura funcionando em minutos, em vez de horas.

Implantar o Firefly em seu próprio servidor VPS oferece a você um IP público dedicado para acesso VPN confiável, largura de banda de nível empresarial sem limitação do provedor de internet, e total independência de provedores de VPN de terceiros que registram tráfego ou sofrem interrupções inesperadas.