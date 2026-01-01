O FreeCAD é um modelador CAD 3D paramétrico gratuito e de código aberto, usado por engenheiros, designers de produto e arquitetos em todo o mundo. Ao contrário das ferramentas baseadas em malha, o FreeCAD funciona com geometria precisa baseada em restrições, para que cada dimensão possa ser modificada a qualquer momento sem reconstruir um modelo do zero. Este template executa o FreeCAD em uma área de trabalho acessível pelo navegador via KasmVNC, assim, qualquer dispositivo conectado à internet se torna uma estação de trabalho CAD capaz.

Hospedar o FreeCAD em seu VPS significa que seu ambiente de engenharia — incluindo macros personalizadas, bibliotecas de peças e arquivos de projeto — está sempre disponível em qualquer dispositivo, sem precisar gerenciar instalações de software em várias máquinas. O armazenamento de volume persistente mantém todo o seu trabalho intacto durante atualizações e reinicializações de contêineres.