Implante FreeCAD com instalação em um clique.
Modelador CAD 3D paramétrico gratuito acessível de qualquer navegador via KasmVNC, sem necessidade de instalação local.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FreeCAD
O FreeCAD é um modelador CAD 3D paramétrico gratuito e de código aberto, usado por engenheiros, designers de produto e arquitetos em todo o mundo. Ao contrário das ferramentas baseadas em malha, o FreeCAD funciona com geometria precisa baseada em restrições, para que cada dimensão possa ser modificada a qualquer momento sem reconstruir um modelo do zero. Este template executa o FreeCAD em uma área de trabalho acessível pelo navegador via KasmVNC, assim, qualquer dispositivo conectado à internet se torna uma estação de trabalho CAD capaz.
Hospedar o FreeCAD em seu VPS significa que seu ambiente de engenharia — incluindo macros personalizadas, bibliotecas de peças e arquivos de projeto — está sempre disponível em qualquer dispositivo, sem precisar gerenciar instalações de software em várias máquinas. O armazenamento de volume persistente mantém todo o seu trabalho intacto durante atualizações e reinicializações de contêineres.
FreeCAD: principais recursos
Acesso via navegador
Área de trabalho completa do FreeCAD entregue via KasmVNC, acessível de qualquer navegador moderno sem instalar nada localmente.
Modelagem paramétrica
Esboçador baseado em restrições e o ambiente de trabalho Part Design permitem modificar qualquer dimensão a qualquer momento sem reconstruir o modelo.
Ambiente Multi-Workbench
Bancadas de trabalho dedicadas para modelagem sólida, montagens, desenhos técnicos, análise FEM e muito mais em um único aplicativo.
Suporte a Formato Padrão
Importe e exporte arquivos STEP, IGES, STL, DXF e SVG para compatibilidade com outras ferramentas CAD e fluxos de trabalho de fabricação.
Scripting Python
Automatize tarefas repetitivas, crie macros personalizadas e construa novas bancadas de trabalho usando o motor de script Python integrado.
Por que executar FreeCAD na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web