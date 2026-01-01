MySpeed é uma ferramenta leve e auto-hospedada de monitoramento de teste de velocidade que monitora continuamente o desempenho da sua conexão à internet. Ela executa testes de velocidade automatizados em um agendamento configurável usando Ookla, LibreSpeed ou Cloudflare, e então armazena os resultados localmente em um banco de dados SQLite para que você possa analisar tendências ao longo de dias, semanas e meses.

Além das medições brutas, o MySpeed oferece gráficos interativos, uma política de retenção de dados configurável, notificações de verificação de saúde via email, Signal, WhatsApp ou Telegram, e métricas Prometheus opcionais para integração em pilhas de observabilidade existentes. Todos os dados permanecem no seu próprio servidor — sem análises de terceiros, sem dependência de nuvem e sem taxas por teste.