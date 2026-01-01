Implante MySpeed com um clique.
Rastreador de teste de velocidade da internet auto-hospedado que executa testes automatizados e visualiza seu histórico de conexão ao longo do tempo.
Escolha um plano VPS para MySpeed
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MySpeed
MySpeed é uma ferramenta leve e auto-hospedada de monitoramento de teste de velocidade que monitora continuamente o desempenho da sua conexão à internet. Ela executa testes de velocidade automatizados em um agendamento configurável usando Ookla, LibreSpeed ou Cloudflare, e então armazena os resultados localmente em um banco de dados SQLite para que você possa analisar tendências ao longo de dias, semanas e meses.
Além das medições brutas, o MySpeed oferece gráficos interativos, uma política de retenção de dados configurável, notificações de verificação de saúde via email, Signal, WhatsApp ou Telegram, e métricas Prometheus opcionais para integração em pilhas de observabilidade existentes. Todos os dados permanecem no seu próprio servidor — sem análises de terceiros, sem dependência de nuvem e sem taxas por teste.
MySpeed: principais recursos
Testes de velocidade automatizados
Agende testes recorrentes usando expressões cron para que a qualidade da sua conexão seja monitorada continuamente sem intervenção manual.
Múltiplos provedores de teste
Escolha entre Ookla, LibreSpeed e Cloudflare como seu backend de teste de velocidade para obter resultados precisos e comparáveis do provedor em que você confia.
Gráficos históricos
Visualize tendências de download, upload e ping ao longo de períodos de tempo configuráveis para identificar padrões de degradação e responsabilizar seu provedor de internet.
Notificações de saúde
Receba alertas por e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram quando sua conexão cair abaixo dos limites definidos.
Métricas do Prometheus
Exporte os resultados do teste de velocidade como métricas do Prometheus para integrar com painéis do Grafana junto com o monitoramento da sua outra infraestrutura.
Por que executar MySpeed na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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