Implante Tolgee com instalação em um clique.
Plataforma de localização de código aberto com edição em contexto e integrações de SDK para traduzir aplicativos para vários idiomas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tolgee
Tolgee é uma plataforma de gerenciamento de localização e tradução de código aberto que permite às equipes de desenvolvimento gerenciar todas as chaves de tradução de seus aplicativos em um só lugar. Seu recurso de destaque é a edição em contexto — os tradutores podem modificar strings diretamente no aplicativo em execução sem tocar nos arquivos de código.
Auto-hospedar o Tolgee em um servidor VPS mantém todos os dados de tradução sob seu controle e elimina taxas por string ou por assento comuns em alternativas SaaS. SDKs para React, Angular, Vue e outros frameworks se integram diretamente com a plataforma, e uma API REST suporta a automação de pipeline CI/CD.
Tolgee: principais recursos
Edição no contexto
Tradutores podem editar strings diretamente na interface da sua aplicação ao vivo, eliminando a necessidade de procurar em arquivos-chave.
Gerenciamento multilíngue
Gerencie todas as chaves de tradução e seus valores em cada idioma de destino a partir de um único painel organizado.
Framework SDKs
SDKs oficiais para React, Angular, Vue e Svelte integram o Tolgee diretamente no seu processo de build do aplicativo.
Tradução automática
Preencha automaticamente as traduções usando Google Translate, DeepL ou AWS Translate para acelerar os fluxos de trabalho de localização.
REST API e CLI
Automatize importações e exportações de tradução em pipelines de CI/CD usando a API REST ou a ferramenta de linha de comando.
Por que executar Tolgee na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.