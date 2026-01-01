Tolgee é uma plataforma de gerenciamento de localização e tradução de código aberto que permite às equipes de desenvolvimento gerenciar todas as chaves de tradução de seus aplicativos em um só lugar. Seu recurso de destaque é a edição em contexto — os tradutores podem modificar strings diretamente no aplicativo em execução sem tocar nos arquivos de código.

Auto-hospedar o Tolgee em um servidor VPS mantém todos os dados de tradução sob seu controle e elimina taxas por string ou por assento comuns em alternativas SaaS. SDKs para React, Angular, Vue e outros frameworks se integram diretamente com a plataforma, e uma API REST suporta a automação de pipeline CI/CD.