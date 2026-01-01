Damselfly é um aplicativo de gerenciamento de fotos baseado em servidor, construído para bibliotecas muito grandes. Ele indexa uma pasta de imagens de nível superior, cria miniaturas em segundo plano e permite pesquisar tags de palavras-chave IPTC, nomes de pastas, metadados EXIF, rostos e objetos detectados por meio de uma interface de usuário Blazor WebAssembly rápida. O reconhecimento facial e a detecção de objetos funcionam localmente e offline, sem dependência de SaaS.

Hospedar o Damselfly em seu próprio servidor VPS mantém os metadados das fotos, vetores faciais e a estrutura da biblioteca dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um serviço de fotos público. A plataforma lida com mais de 500.000 catálogos de imagens com pesquisas em menos de um segundo, suporta contas multiusuário com direitos baseados em função e se integra ao cliente Damselfly Desktop para fluxos de trabalho de edição com sincronização para laptop.