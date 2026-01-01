Implante Damselfly com instalação em um clique.
Gerenciamento de fotos baseado em servidor com reconhecimento facial no dispositivo, detecção de objetos e pesquisa de metadados de texto completo.
Escolha um plano VPS para Damselfly
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Damselfly
Damselfly é um aplicativo de gerenciamento de fotos baseado em servidor, construído para bibliotecas muito grandes. Ele indexa uma pasta de imagens de nível superior, cria miniaturas em segundo plano e permite pesquisar tags de palavras-chave IPTC, nomes de pastas, metadados EXIF, rostos e objetos detectados por meio de uma interface de usuário Blazor WebAssembly rápida. O reconhecimento facial e a detecção de objetos funcionam localmente e offline, sem dependência de SaaS.
Hospedar o Damselfly em seu próprio servidor VPS mantém os metadados das fotos, vetores faciais e a estrutura da biblioteca dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um serviço de fotos público. A plataforma lida com mais de 500.000 catálogos de imagens com pesquisas em menos de um segundo, suporta contas multiusuário com direitos baseados em função e se integra ao cliente Damselfly Desktop para fluxos de trabalho de edição com sincronização para laptop.
Damselfly: principais recursos
Reconhecimento facial local
Executa detecção e reconhecimento facial inteiramente no servidor, sem dependência de API de terceiros, agrupando fotos por pessoas reconhecidas para fluxos de trabalho de navegação por pessoa.
Detecção de objetos
Identifies objects, scenes, and image colours in your library so a search for "dog" or "beach" returns matching photos even without manual tagging.
Marcação de palavras-chave IPTC
Atualizações rápidas e não destrutivas de palavras-chave EXIF/IPTC via ExifTool — JPEGs não são recodificados quando as tags mudam, preservando a qualidade original.
Pesquisa de metadados em texto completo
Pesquisa em menos de um segundo em centenas de milhares de imagens por tag, pasta, nome do arquivo, câmera, lente, intervalo de datas, orientação e muito mais.
Cesta de seleção
Salvar imagens dos resultados de busca em uma cesta persistente, depois baixar, exportar com marcas d'água ou sincronizá-las com um desktop usando o cliente Damselfly.
Por que executar Damselfly na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.