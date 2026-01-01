PhotoPrism é uma plataforma de gerenciamento de fotos com foco em privacidade que usa inteligência artificial para classificar, marcar e pesquisar automaticamente toda a sua coleção de fotos. Reconhecimento facial, detecção de objetos e organização baseada em localização funcionam localmente no seu servidor — suas fotos nunca saem do seu hardware.

Hospedar o PhotoPrism no seu VPS oferece uma alternativa poderosa ao Google Fotos e iCloud que escala para milhões de imagens, suporta arquivos RAW e vídeo 4K, e mantém cada memória sob seu controle total, sem limites de armazenamento impostos por um plano de assinatura de terceiros.