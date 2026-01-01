Implante PhotoPrism com instalação de um clique.
Aplicativo de gerenciamento de fotos com IA que organiza, marca e pesquisa automaticamente sua biblioteca de fotos sem fazer upload para nuvens de terceiros.
Escolha um plano VPS para PhotoPrism
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PhotoPrism
PhotoPrism é uma plataforma de gerenciamento de fotos com foco em privacidade que usa inteligência artificial para classificar, marcar e pesquisar automaticamente toda a sua coleção de fotos. Reconhecimento facial, detecção de objetos e organização baseada em localização funcionam localmente no seu servidor — suas fotos nunca saem do seu hardware.
Hospedar o PhotoPrism no seu VPS oferece uma alternativa poderosa ao Google Fotos e iCloud que escala para milhões de imagens, suporta arquivos RAW e vídeo 4K, e mantém cada memória sob seu controle total, sem limites de armazenamento impostos por um plano de assinatura de terceiros.
PhotoPrism: principais recursos
Marcação com IA
Classifica fotos automaticamente por assunto, cena e objetos usando aprendizado de máquina no dispositivo — nenhum processamento em nuvem é necessário.
Reconhecimento Facial
Agrupa fotos pelas pessoas que aparecem nelas para que você possa encontrar instantaneamente todas as fotos de um membro da família ou amigo em toda a sua biblioteca.
Pesquisa Poderosa
Encontre fotos com consultas em linguagem natural como "pôr do sol na praia" ou filtre por data, câmera, localização e rótulos detectados automaticamente simultaneamente.
Suporte a RAW e Vídeo
Lida com arquivos RAW de câmeras profissionais, HEIF de iPhones e vídeos 4K com transcodificação automática para reprodução no navegador.
Localização e Visualização do Mapa
Exibe fotos georreferenciadas em um mapa interativo e as agrupa automaticamente por localização para navegação geográfica.
Por que executar PhotoPrism na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.