Implante o Mailpit com instalação em um clique.
Ferramenta leve de teste de e-mail que captura mensagens SMTP e as exibe em uma caixa de entrada baseada no navegador.
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O que você pode criar com Mailpit
Mailpit é uma ferramenta de teste e depuração de e-mail de código aberto, desenvolvida para desenvolvedores. Ele executa um servidor SMTP integrado que intercepta todos os e-mails enviados de suas aplicações e exibe as mensagens capturadas em uma caixa de entrada web limpa e pesquisável — sem nunca enviar e-mails para destinatários reais. Isso o torna seguro para testar fluxos de notificação por e-mail, iterar em modelos de e-mail e verificar configurações SMTP em ambientes de desenvolvimento e staging.
Mailpit é o substituto moderno e ativamente mantido para o MailHog (que não é mais mantido). Ele é distribuído como um único binário leve com um armazenamento de mensagens rápido baseado em SQLite, pesquisa de texto completo, renderização de e-mails HTML, uma API REST e autenticação SMTP e de interface de usuário opcional — tudo com uma pegada de memória insignificante.
Mailpit: principais recursos
Captura de e-mail SMTP
Atua como um servidor SMTP substituto direto que intercepta e-mails de saída de qualquer aplicação, evitando a entrega acidental para endereços de e-mail reais durante o desenvolvimento.
Caixa de entrada no navegador
Visualizar, pesquisar e inspecionar todas as mensagens capturadas em uma interface web responsiva com renderização HTML completa, visualização do código-fonte e layout otimizado para dispositivos móveis.
Acesso à API REST
Consulte, exclua e gerencie mensagens programaticamente através de uma API REST documentada, permitindo a integração com conjuntos de testes automatizados e pipelines de CI/CD.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em linhas de assunto, endereços de remetente e destinatário e corpo da mensagem para localizar rapidamente e-mails específicos durante os testes.
Marcação de mensagens
Marque mensagens automaticamente por tipo — HTML, anexos, imagens incorporadas — para filtragem visual rápida em grandes volumes de e-mails de teste.
Por que executar Mailpit na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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