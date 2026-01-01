Mailpit é uma ferramenta de teste e depuração de e-mail de código aberto, desenvolvida para desenvolvedores. Ele executa um servidor SMTP integrado que intercepta todos os e-mails enviados de suas aplicações e exibe as mensagens capturadas em uma caixa de entrada web limpa e pesquisável — sem nunca enviar e-mails para destinatários reais. Isso o torna seguro para testar fluxos de notificação por e-mail, iterar em modelos de e-mail e verificar configurações SMTP em ambientes de desenvolvimento e staging.

Mailpit é o substituto moderno e ativamente mantido para o MailHog (que não é mais mantido). Ele é distribuído como um único binário leve com um armazenamento de mensagens rápido baseado em SQLite, pesquisa de texto completo, renderização de e-mails HTML, uma API REST e autenticação SMTP e de interface de usuário opcional — tudo com uma pegada de memória insignificante.