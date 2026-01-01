mStream é um servidor de streaming de música leve, baseado em Node.js, focado em colocar sua coleção online com configuração mínima. Coloque suas músicas no volume da biblioteca e o mStream as escaneia, indexa e as serve automaticamente através de um player web limpo e responsivo — além de aplicativos nativos para iOS e Android que usam a mesma API de backend para audição offline e reprodução contínua em dispositivos móveis.

Hospedar o mStream em um VPS oferece acesso privado e sempre ativo à sua biblioteca de músicas de qualquer dispositivo, sem os limites de armazenamento, restrições de dispositivos ou a rotatividade de licenciamento dos serviços de streaming comerciais. O modo público padrão prioriza a usabilidade imediata; contas por usuário podem ser adicionadas através da interface de administração assim que você decidir expor o servidor publicamente.