Implante o mStream com um clique.
Leve servidor de streaming de música auto-hospedado com um player web limpo e aplicativos móveis nativos.
Escolha um plano VPS para mStream
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com mStream
mStream é um servidor de streaming de música leve, baseado em Node.js, focado em colocar sua coleção online com configuração mínima. Coloque suas músicas no volume da biblioteca e o mStream as escaneia, indexa e as serve automaticamente através de um player web limpo e responsivo — além de aplicativos nativos para iOS e Android que usam a mesma API de backend para audição offline e reprodução contínua em dispositivos móveis.
Hospedar o mStream em um VPS oferece acesso privado e sempre ativo à sua biblioteca de músicas de qualquer dispositivo, sem os limites de armazenamento, restrições de dispositivos ou a rotatividade de licenciamento dos serviços de streaming comerciais. O modo público padrão prioriza a usabilidade imediata; contas por usuário podem ser adicionadas através da interface de administração assim que você decidir expor o servidor publicamente.
mStream: principais recursos
Biblioteca de soltar e fazer streaming
Adicione arquivos à pasta de música e o mStream os detecta automaticamente — sem etapa de importação manual, sem scanner de biblioteca de mídia para configurar primeiro.
Aplicativos móveis nativos
Aplicativos oficiais para iOS e Android conectam-se ao seu servidor para reprodução offline, transições sem interrupções e transcodificação otimizada para celular.
Contas multiusuário
Contas opcionais por usuário com controle de acesso por biblioteca permitem que residências compartilhem um servidor sem mesclar coleções de música.
Player web responsivo
Player HTML5 moderno que funciona perfeitamente em navegadores de desktop e mobile com playlists, pesquisa, arte do álbum e reprodução aleatória.
UI de Administrador para ajuste
A interface de administração ao vivo controla a alternância de modo público, uploads, modificações de arquivo e bloqueio de conta sem reiniciar o servidor.
Por que executar mStream na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.