Crontab UI é uma aplicação web Node.js de código aberto que substitui a edição manual de crontab, propensa a erros, por uma interface visual e segura. Adicionar, excluir, pausar e retomar tarefas leva apenas um clique, e cada alteração é validada antes de ser aplicada, para que um erro de digitação não derrube todas as suas tarefas agendadas de uma só vez.

Hospedar o Crontab UI em seu próprio servidor VPS oferece um painel de controle privado para centenas de tarefas cron, com logs de erro por tarefa, backups automáticos antes de operações arriscadas e importação/exportação para replicar a mesma programação em várias máquinas. A autenticação básica HTTP integrada mantém a interface protegida sem a necessidade de um proxy reverso externo ou provedor de identidade.