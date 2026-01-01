Implante Crontab UI com instalação de um clique.
Interface baseada na web para gerenciar cron jobs com segurança, com importação, exportação, backup e autenticação HTTP.
Escolha um plano VPS para Crontab UI
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Crontab UI
Crontab UI é uma aplicação web Node.js de código aberto que substitui a edição manual de crontab, propensa a erros, por uma interface visual e segura. Adicionar, excluir, pausar e retomar tarefas leva apenas um clique, e cada alteração é validada antes de ser aplicada, para que um erro de digitação não derrube todas as suas tarefas agendadas de uma só vez.
Hospedar o Crontab UI em seu próprio servidor VPS oferece um painel de controle privado para centenas de tarefas cron, com logs de erro por tarefa, backups automáticos antes de operações arriscadas e importação/exportação para replicar a mesma programação em várias máquinas. A autenticação básica HTTP integrada mantém a interface protegida sem a necessidade de um proxy reverso externo ou provedor de identidade.
Crontab UI: principais recursos
Edição segura de tarefas
Adicione, edite, pause, retome e exclua tarefas cron através de uma interface de usuário validada, em vez de arriscar erros de sintaxe em arquivos crontab brutos.
Importação e exportação
Importe um crontab existente em segundos e exporte sua configuração completa para reimplantar o mesmo agendamento em outras máquinas sem SSH.
Backups automáticos
Crontab UI cria um backup antes de cada importação e permite que você faça um snapshot e restaure seus trabalhos sob demanda para se recuperar de erros.
Logs de erro por trabalho
Cada tarefa agendada escreve seu próprio log de erros para que você possa auditar falhas e depurar problemas sem precisar procurar em um log de sistema compartilhado.
Mailing e ganchos
Configure notificações por email ou callbacks de webhook por trabalho para alertar sua equipe ou acionar automação downstream após cada execução.
Autenticação HTTP
Proteja a interface web com autenticação básica integrada para que apenas usuários autorizados possam visualizar ou modificar suas tarefas agendadas.
Por que executar Crontab UI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.