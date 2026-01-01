Gogs (Go Git Service) é um serviço Git auto-hospedado, construído para simplicidade e uso mínimo de recursos. Escrito em Go, ele oferece gerenciamento de repositórios, rastreamento de problemas, suporte a wiki e organização de equipes através de uma interface web limpa, e funciona eficientemente mesmo em pequenas instâncias VPS.

Hospedar o Gogs por conta própria mantém seu código-fonte em uma infraestrutura de sua propriedade, sem taxas por usuário e sem dependência de plataformas de hospedagem externas. Esta implantação combina o Gogs com PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e inclui encaminhamento de porta SSH para fluxos de trabalho padrão de push e pull do Git.