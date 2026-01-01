Implante Gogs com um clique.
Serviço Git auto-hospedado sem complicações, escrito em Go — leve, rápido e fácil de executar em qualquer servidor.
Escolha um plano VPS para Gogs
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Gogs
Gogs (Go Git Service) é um serviço Git auto-hospedado, construído para simplicidade e uso mínimo de recursos. Escrito em Go, ele oferece gerenciamento de repositórios, rastreamento de problemas, suporte a wiki e organização de equipes através de uma interface web limpa, e funciona eficientemente mesmo em pequenas instâncias VPS.
Hospedar o Gogs por conta própria mantém seu código-fonte em uma infraestrutura de sua propriedade, sem taxas por usuário e sem dependência de plataformas de hospedagem externas. Esta implantação combina o Gogs com PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e inclui encaminhamento de porta SSH para fluxos de trabalho padrão de push e pull do Git.
Gogs: principais recursos
Hospedagem de repositório Git
Gerenciamento completo de repositório com navegação de branches, histórico de commits e fluxos de trabalho de solicitação de merge em uma interface web simples.
Acompanhamento de problemas
O rastreador de problemas integrado com etiquetas, marcos e atribuição mantém o trabalho do projeto organizado junto com o código.
Acesso Git via SSH e HTTPS
Desenvolvedores enviam e recebem via SSH ou HTTPS usando clientes Git padrão sem quaisquer alterações no fluxo de trabalho.
Mínimo consumo de recursos
Gogs roda em hardware de baixa especificação, tornando-o uma escolha prática de hospedagem Git para servidores pequenos e laboratórios domésticos.
Integrações de Webhook
O suporte a Webhook aciona sistemas de CI/CD e serviços externos em eventos de push para pipelines automatizados de build e deploy.
Por que executar Gogs na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.