Piwigo é uma das aplicações de galeria de fotos de código aberto mais antigas, construída especificamente para gerenciar grandes coleções de fotos. Ao contrário de scripts de galeria leves, o Piwigo lida com arquivos de centenas de milhares de fotos com indexação EXIF/IPTC, hierarquias de álbuns multinível, tamanhos de miniaturas configuráveis, permissões granulares por álbum e um ecossistema de plugins com mais de 200 extensões da comunidade, cobrindo tudo, desde reconhecimento facial até temas personalizados.

Hospedar o Piwigo em seu VPS mantém originais em resolução total, dados de localização e estatísticas de visualização em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a um SaaS de fotos. A pilha PHP e MySQL é sólida, funciona com recursos mínimos e produz galerias que estão online há duas décadas — tornando o Piwigo uma escolha popular para clubes, museus, fotógrafos e famílias que desejam que seu arquivo de fotos sobreviva a qualquer provedor de nuvem específico.