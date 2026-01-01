Implante Piwigo com instalação em um clique.
Plataforma de galeria de fotos de código aberto robusta, com centenas de plugins, controles de compartilhamento granulares e fluxos de trabalho de importação em massa para arquivamento sério.
Escolha um plano VPS para Piwigo
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Piwigo
Piwigo é uma das aplicações de galeria de fotos de código aberto mais antigas, construída especificamente para gerenciar grandes coleções de fotos. Ao contrário de scripts de galeria leves, o Piwigo lida com arquivos de centenas de milhares de fotos com indexação EXIF/IPTC, hierarquias de álbuns multinível, tamanhos de miniaturas configuráveis, permissões granulares por álbum e um ecossistema de plugins com mais de 200 extensões da comunidade, cobrindo tudo, desde reconhecimento facial até temas personalizados.
Hospedar o Piwigo em seu VPS mantém originais em resolução total, dados de localização e estatísticas de visualização em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a um SaaS de fotos. A pilha PHP e MySQL é sólida, funciona com recursos mínimos e produz galerias que estão online há duas décadas — tornando o Piwigo uma escolha popular para clubes, museus, fotógrafos e famílias que desejam que seu arquivo de fotos sobreviva a qualquer provedor de nuvem específico.
Piwigo: principais recursos
Escalabilidade massiva de biblioteca
Projetado desde o primeiro dia para lidar com arquivos de centenas de milhares de fotos com navegação rápida, pesquisa e paginação — não apenas galerias em escala de hobby.
Álbuns multi-nível
Organize fotos em álbuns aninhados e álbuns virtuais (uma foto pode aparecer em vários lugares) com permissões por álbum para compartilhamento granular.
Indexação EXIF e IPTC
A extração automática de metadados de câmera, lente e IPTC torna as fotos pesquisáveis por corpo da câmera, distância focal, localização ou qualquer tag personalizada.
200+ plugins
O catálogo de extensões ativas da comunidade abrange reconhecimento facial, marca d'água, temas de slideshow, uploaders móveis, compartilhamento social e muito mais.
Compartilhamento granular
Acesso a álbuns públicos, privados, protegidos por senha e restritos a grupos, com permissões de download por foto e remoção de dados EXIF para álbuns compartilhados.
Ferramentas de importação em massa
Os fluxos de trabalho de sincronização do lado do servidor e FTP/SFTP facilitam o envio de milhares de fotos de uma só vez, em vez de clicar em uploads um por um.
Por que executar Piwigo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.