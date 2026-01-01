O PowerDNS-Admin é uma interface web de código aberto para o servidor DNS autoritativo PowerDNS, oferecendo uma interface amigável para gerenciar zonas DNS de encaminhamento e reverso, registros, modelos e chaves DNSSEC sem editar arquivos de configuração ou criar chamadas de API manualmente. Ele suporta controle de acesso baseado em função, permissões por zona, registro de atividades e autenticação via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) e contas locais integradas com autenticação de dois fatores opcional.

Este modelo agrupa o PowerDNS-Admin juntamente com um servidor autoritativo PowerDNS e um backend MariaDB, para que você obtenha uma pilha de hospedagem DNS totalmente integrada em seu próprio servidor VPS. A auto-hospedagem coloca seus Servidores DNS, dados de zona e API DNS inteiramente em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por zona e sem provedor DNS de terceiros envolvido.