Implante o PowerDNS-Admin com instalação em um clique.
Interface web moderna para gerenciar zonas PowerDNS, registros, usuários e controle de acesso a partir de um único painel.
Escolha um plano VPS para PowerDNS-Admin
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PowerDNS-Admin
O PowerDNS-Admin é uma interface web de código aberto para o servidor DNS autoritativo PowerDNS, oferecendo uma interface amigável para gerenciar zonas DNS de encaminhamento e reverso, registros, modelos e chaves DNSSEC sem editar arquivos de configuração ou criar chamadas de API manualmente. Ele suporta controle de acesso baseado em função, permissões por zona, registro de atividades e autenticação via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) e contas locais integradas com autenticação de dois fatores opcional.
Este modelo agrupa o PowerDNS-Admin juntamente com um servidor autoritativo PowerDNS e um backend MariaDB, para que você obtenha uma pilha de hospedagem DNS totalmente integrada em seu próprio servidor VPS. A auto-hospedagem coloca seus Servidores DNS, dados de zona e API DNS inteiramente em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por zona e sem provedor DNS de terceiros envolvido.
PowerDNS-Admin: principais recursos
UI de gerenciamento de zona
Crie, edite e exclua zonas e registros DNS de encaminhamento e reverso através de um painel web limpo, em vez de editar arquivos de zona ou chamar APIs brutas.
Servidor PowerDNS integrado
Inclui um servidor autoritativo PowerDNS pronto para uso, com a API HTTP habilitada e pré-conectado à interface de administração, para que a pilha esteja operacional de imediato.
Controle de acesso baseado em função
Atribua administradores, operadores e usuários de nível de zona com permissões granulares por zona para que as equipes possam gerenciar o DNS sem compartilhar uma única conta de superadministrador.
Autenticação Corporativa
Conecte-se a sistemas de identidade existentes com LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), e autenticação de dois fatores TOTP opcional para contas locais.
Registro de atividades e auditoria
Cada alteração de zona e registro é registrada com o usuário responsável, fornecendo a você uma trilha de auditoria completa para conformidade e solução de problemas de incidentes.
Modelos de zona e IDN
Modelos de zona reutilizáveis aceleram a integração de novos domínios, enquanto o suporte completo a IDN e Punycode abrange nomes de domínio internacionalizados sem conversão manual.
Por que executar PowerDNS-Admin na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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