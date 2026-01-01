Dialoqbase é uma plataforma de código aberto para construir chatbots personalizados baseados na sua própria base de conhecimento. Documentos, sites, PDFs, repositórios GitHub, áudios e transcrições de vídeo podem ser ingeridos e indexados usando PostgreSQL com pgvector, e então consultados através de qualquer modelo de linguagem suportado — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ou uma instância de IA Local auto-hospedada. Mudar de provedor não exige a reindexação das suas fontes.

Hospedar o Dialoqbase em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, histórico de conversas e chaves de API do provedor sob seu controle, sem taxas por mensagem ou dependência de SaaS de terceiros. Integrações de canal integradas permitem que você publique o mesmo bot no Telegram, Discord, WhatsApp ou em um widget web incorporável.