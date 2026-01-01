Implante Dialoqbase com instalação em um clique.
Criador de chatbot auto-hospedado com uma base de conhecimento privada e provedores de modelos de linguagem e embedding conectáveis.
Escolha um plano VPS para Dialoqbase
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dialoqbase
Dialoqbase é uma plataforma de código aberto para construir chatbots personalizados baseados na sua própria base de conhecimento. Documentos, sites, PDFs, repositórios GitHub, áudios e transcrições de vídeo podem ser ingeridos e indexados usando PostgreSQL com pgvector, e então consultados através de qualquer modelo de linguagem suportado — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ou uma instância de IA Local auto-hospedada. Mudar de provedor não exige a reindexação das suas fontes.
Hospedar o Dialoqbase em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, histórico de conversas e chaves de API do provedor sob seu controle, sem taxas por mensagem ou dependência de SaaS de terceiros. Integrações de canal integradas permitem que você publique o mesmo bot no Telegram, Discord, WhatsApp ou em um widget web incorporável.
Dialoqbase: principais recursos
Base de conhecimento privada
Ingerir PDFs, sites, sitemaps, documentos Word, repositórios GitHub, texto simples e transcrições de áudio ou vídeo para fundamentar cada bot em seus próprios dados.
LLMs multi-provedor
Alterne entre OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama e IA Local sem reindexar suas fontes ou reescrever prompts.
Busca vetorial Postgres
Embeddings de vetor residem no PostgreSQL com pgvector, assim, um único banco de dados alimenta metadados, histórico de conversas e pesquisa de similaridade.
Integrações de canais
Publique o mesmo bot para Telegram, Discord, WhatsApp, ou um widget web incorporável a partir de uma única configuração.
Widget web incorporável
Insira uma pequena tag de script em qualquer site para exibir seu bot como um widget de chat flutuante sem escrever código front-end.
Acesso à REST API
Uma REST API permite que você inicie conversas, retreine em novas fontes e direcione respostas para aplicativos e automações personalizadas.
Por que executar Dialoqbase na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.