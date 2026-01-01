FreeScout é uma plataforma de central de ajuda e caixa de entrada compartilhada gratuita e de código aberto, construída com PHP e Laravel, projetada como uma alternativa auto-hospedada ao Help Scout e Zendesk. Ela oferece uma interface de suporte familiar e profissional com suporte a múltiplas caixas de entrada, detecção de colisão, respostas salvas e automação de fluxos de trabalho — tudo o que uma equipe precisa para gerenciar consultas de clientes de forma eficiente sem pagar taxas de assinatura por agente.

A implantação do FreeScout no seu VPS com MariaDB oferece total soberania de dados sobre cada conversa com o cliente, agentes e caixas de entrada ilimitados, e a liberdade de estender a funcionalidade através do sistema de módulos. Não há preço por agente, limites de conversas, nem risco de um fornecedor aumentar os custos ou descontinuar o serviço.