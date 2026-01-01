Implante FreeScout com instalação em um clique.
Sistema de central de ajuda e caixa de entrada compartilhada leve e de código aberto para suporte profissional ao cliente sem taxas por agente.
Escolha um plano VPS para FreeScout
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FreeScout
FreeScout é uma plataforma de central de ajuda e caixa de entrada compartilhada gratuita e de código aberto, construída com PHP e Laravel, projetada como uma alternativa auto-hospedada ao Help Scout e Zendesk. Ela oferece uma interface de suporte familiar e profissional com suporte a múltiplas caixas de entrada, detecção de colisão, respostas salvas e automação de fluxos de trabalho — tudo o que uma equipe precisa para gerenciar consultas de clientes de forma eficiente sem pagar taxas de assinatura por agente.
A implantação do FreeScout no seu VPS com MariaDB oferece total soberania de dados sobre cada conversa com o cliente, agentes e caixas de entrada ilimitados, e a liberdade de estender a funcionalidade através do sistema de módulos. Não há preço por agente, limites de conversas, nem risco de um fornecedor aumentar os custos ou descontinuar o serviço.
FreeScout: principais recursos
Caixa de entrada Compartilhada
Vários agentes colaboram na mesma caixa de e-mail com detecção de colisão, evitando respostas duplicadas para o mesmo cliente.
Automação de fluxo de trabalho
Automatize ações repetitivas com regras personalizadas — atribua tickets automaticamente, envie respostas prontas e acione notificações com base em condições.
Suporte a Múltiplas Caixas de e-mail
Gerencie caixas de entrada separadas para diferentes departamentos, marcas ou produtos a partir de uma única instalação do FreeScout.
Respostas Salvas
Crie uma biblioteca de modelos de resposta para perguntas comuns para que os agentes possam responder de forma precisa e consistente em segundos.
Sistema de Módulos
Amplie a funcionalidade com módulos da comunidade para chat ao vivo, pesquisas de satisfação, base de conhecimento e integrações de terceiros.
Por que executar FreeScout na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.