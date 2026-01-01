Implante Gramps Web com instalação de um clique.
Plataforma de genealogia auto-hospedada para construir, explorar e compartilhar árvores genealógicas de qualquer navegador.
Escolha um plano VPS para Gramps Web
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Gramps Web
Gramps Web é a interface web colaborativa para Gramps, a plataforma de genealogia de código aberto mais utilizada. Ele transforma seu banco de dados de árvore genealógica privada em um aplicativo web multiusuário — acessível de qualquer navegador — completo com gráficos interativos, mapas, pesquisa de texto completo e ferramentas de análise de DNA. Ao contrário dos serviços de genealogia em nuvem que monetizam seus dados de história familiar, o Gramps Web funciona inteiramente em seu próprio VPS, mantendo cada registro de ancestral, documento e foto sob seu controle total.
Gramps Web usa o formato de banco de dados nativo do Gramps, então os dados existentes do Gramps para desktop são importados diretamente e as alterações feitas através da interface web são sincronizadas de volta com o aplicativo desktop. O primeiro usuário a se registrar torna-se o proprietário e administrador da árvore.
Gramps Web: principais recursos
Gráficos de família interativos
Gráficos de leque, visualizações de linhagem, árvores de descendência e visualizações de linha do tempo oferecem diferentes perspectivas sobre sua história familiar no navegador.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em cada pessoa, lugar, evento, fonte e nota na sua árvore instantaneamente — incluindo conteúdo dentro de documentos e mídias anexados.
Sincronização do Desktop
Usa o formato de banco de dados nativo do Gramps para sincronização bidirecional com o aplicativo de desktop Gramps, para que as edições da web e do desktop permaneçam sincronizadas.
Colaboração multiusuário
Convide membros da família com permissões baseadas em função — editores podem adicionar registros enquanto visualizadores podem apenas navegar, mantendo seus dados organizados.
Ferramentas de análise de DNA
Navegador de cromossomos, visualização de segmentos de DNA compartilhados e gerenciamento de kits para integrar dados de genealogia genética juntamente com registros tradicionais.
Por que executar Gramps Web na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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