Gramps Web é a interface web colaborativa para Gramps, a plataforma de genealogia de código aberto mais utilizada. Ele transforma seu banco de dados de árvore genealógica privada em um aplicativo web multiusuário — acessível de qualquer navegador — completo com gráficos interativos, mapas, pesquisa de texto completo e ferramentas de análise de DNA. Ao contrário dos serviços de genealogia em nuvem que monetizam seus dados de história familiar, o Gramps Web funciona inteiramente em seu próprio VPS, mantendo cada registro de ancestral, documento e foto sob seu controle total.

Gramps Web usa o formato de banco de dados nativo do Gramps, então os dados existentes do Gramps para desktop são importados diretamente e as alterações feitas através da interface web são sincronizadas de volta com o aplicativo desktop. O primeiro usuário a se registrar torna-se o proprietário e administrador da árvore.