Implante Grist com instalação com um clique.
Híbrido de planilha e banco de dados de código aberto como uma alternativa auto-hospedada ao Airtable.
Escolha um plano VPS para Grist
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Grist
O Grist é uma planilha relacional de código aberto que combina a familiaridade das planilhas com o poder dos bancos de dados. Equipes o utilizam para organizar dados, criar visualizações personalizadas, desenvolver painéis e projetar aplicações interativas sem escrever código, tornando-o uma alternativa versátil e auto-hospedada ao Airtable.
Com fórmulas Python, controles de acesso granulares, uma API REST e widgets personalizados, o Grist capacita usuários técnicos e não técnicos a construir aplicações de dados sofisticadas. Este modelo inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável, Redis para cache de desempenho e roteamento HTTPS Traefik para acesso seguro da equipe.
Grist: principais recursos
Modelo de Dados Relacional
Vincule tabelas com referências e pesquisas como um banco de dados, mantendo a experiência de edição familiar de uma planilha.
Fórmulas Python
Use Python completo para cálculos e transformações de dados em vez de linguagens de fórmula de planilha limitadas.
Visualizações Personalizadas e Layouts
Crie visualizações de cartão, gráficos, calendários e layouts de widgets personalizados para visualizar e interagir com seus dados de qualquer forma.
Controles de Acesso Detalhados
Defina permissões no nível de documento, tabela, coluna e linha para controle preciso sobre a colaboração da equipe e a visibilidade dos dados.
Integração REST API
O acesso total à API permite leitura, escrita e automação de operações de dados para uma integração perfeita com ferramentas externas.
Por que executar Grist na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.