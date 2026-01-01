Implante Pulse com instalação em um clique.
Painel de monitoramento em tempo real para Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker e Kubernetes com alertas e métricas históricas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Pulse
Pulse é um painel de monitoramento de código aberto e em tempo real que oferece uma visão única e unificada dos seus clusters Proxmox VE, instâncias do Proxmox Backup Server, hosts Docker e cargas de trabalho Kubernetes. Ele consulta continuamente cada nó conectado e transmite métricas de CPU, memória, armazenamento e rede para uma interface web rápida, para que você possa identificar problemas em uma máquina virtual, contêiner ou datastore de backup no momento em que ocorrem, em vez de depois de uma interrupção.
Como o Pulse é auto-hospedado, cada credencial e métrica permanece na infraestrutura que você controla, sem telemetria de terceiros e sem licenciamento por nó. Executá-lo em seu próprio VPS mantém o painel acessível mesmo quando um host monitorado está com problemas, e alertas de limite configuráveis notificam você por e-mail, webhooks ou chat antes que pequenos problemas se transformem em tempo de inatividade.
Pulse: principais recursos
Visão unificada do Proxmox
Monitore múltiplos clusters Proxmox VE e instâncias do Proxmox Backup Server a partir de um único painel, com métricas por VM, por container e por datastore.
Métricas de streaming em tempo real
As métricas de CPU, memória, disco e rede em tempo real atualizam continuamente via WebSocket para que você veja as mudanças de carga no instante em que ocorrem.
Monitoramento de Docker e Kubernetes
Acompanhe o uso de recursos de contêineres e pods juntamente com seus hosts Proxmox para ter uma visão consistente em máquinas virtuais e contêineres.
Alertas de limite configuráveis
Defina limites para CPU, memória, armazenamento ou temperatura e seja notificado por e-mail, webhook ou chat antes que os problemas se agravem.
Sondagem de API sem agente
Pulse se conecta ao Proxmox usando tokens de API, então não há nada extra para instalar nos nós que ele monitora.
Por que executar Pulse na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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