Pulse é um painel de monitoramento de código aberto e em tempo real que oferece uma visão única e unificada dos seus clusters Proxmox VE, instâncias do Proxmox Backup Server, hosts Docker e cargas de trabalho Kubernetes. Ele consulta continuamente cada nó conectado e transmite métricas de CPU, memória, armazenamento e rede para uma interface web rápida, para que você possa identificar problemas em uma máquina virtual, contêiner ou datastore de backup no momento em que ocorrem, em vez de depois de uma interrupção.

Como o Pulse é auto-hospedado, cada credencial e métrica permanece na infraestrutura que você controla, sem telemetria de terceiros e sem licenciamento por nó. Executá-lo em seu próprio VPS mantém o painel acessível mesmo quando um host monitorado está com problemas, e alertas de limite configuráveis notificam você por e-mail, webhooks ou chat antes que pequenos problemas se transformem em tempo de inatividade.