Implante Cassandra Reaper com instalação em um clique.
Agendador de reparos centralizado e interface web para manter clusters Apache Cassandra saudáveis e consistentes.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Cassandra Reaper
O Cassandra Reaper é a ferramenta de código aberto de fato para orquestrar reparos do Apache Cassandra em clusters de datacenter único e multi-site. Originalmente criado no Spotify e mantido por The Last Pickle, o Reaper segmenta grandes reparos em unidades gerenciáveis, os executa de forma oportuna entre os nós e retoma com segurança após falhas — substituindo scripts nodetool frágeis baseados em cron por um fluxo de trabalho observável e com estado.
Hospedar o Reaper por conta própria no seu VPS oferece aos operadores um painel de controle dedicado com uma interface web, API REST e endpoint de métricas. Esta implantação inclui um nó Apache Cassandra para que você possa conectar, agendar e executar reparos imediatamente, e então registrar clusters de produção adicionais via JMX conforme necessário.
Cassandra Reaper: principais recursos
Reparos segmentados
Divida os reparos em pequenos intervalos e execute-os oportunisticamente entre os nós para evitar sobrecarregar o cluster.
Agendamento de reparos
Agende reparos recorrentes por keyspace com intensidade, paralelismo e contagem de segmentos configuráveis.
Controle multi-cluster
Registre e gerencie reparos para múltiplos clusters Cassandra a partir de uma única interface web e API REST.
Pausar e retomar
Execuções de reparo com estado podem ser pausadas, retomadas e recuperadas após reinícios sem perder o progresso.
Métricas e observabilidade
As métricas integradas do Dropwizard expõem o progresso de reparo, o status do segmento e a saúde do cluster JMX para monitoramento.
Por que executar Cassandra Reaper na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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