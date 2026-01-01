O Cassandra Reaper é a ferramenta de código aberto de fato para orquestrar reparos do Apache Cassandra em clusters de datacenter único e multi-site. Originalmente criado no Spotify e mantido por The Last Pickle, o Reaper segmenta grandes reparos em unidades gerenciáveis, os executa de forma oportuna entre os nós e retoma com segurança após falhas — substituindo scripts nodetool frágeis baseados em cron por um fluxo de trabalho observável e com estado.

Hospedar o Reaper por conta própria no seu VPS oferece aos operadores um painel de controle dedicado com uma interface web, API REST e endpoint de métricas. Esta implantação inclui um nó Apache Cassandra para que você possa conectar, agendar e executar reparos imediatamente, e então registrar clusters de produção adicionais via JMX conforme necessário.