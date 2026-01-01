Implante o RustDesk em uma instalação com um clique.
Servidor de desktop remoto de código aberto que oferece controle total sobre o acesso remoto seguro, sem taxas de assinatura ou roteamento de dados através de terceiros.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com RustDesk
RustDesk é uma plataforma de desktop remoto de código aberto construída em Rust, oferecendo uma alternativa auto-hospedada ao TeamViewer e AnyDesk sem limites de uso, restrições de assento ou custos de licença recorrentes. Ele implanta dois componentes de servidor — hbbs para gerenciamento de conexão e hbbr para retransmissão — permitindo conexões diretas peer-to-peer com fallback automático quando firewalls impedem o roteamento direto.
Auto-hospedar o servidor RustDesk significa que suas sessões de acesso remoto nunca são roteadas através de infraestrutura de terceiros. Chaves de criptografia, logs de conexão e políticas de acesso permanecem sob seu controle, tornando-o adequado para equipes de TI com requisitos de conformidade rigorosos.
RustDesk: principais recursos
Sem Taxas de Assinatura
Elimina os custos de licenciamento por assento típicos das soluções comerciais de desktop remoto, tornando-o econômico para equipes em crescimento.
Criptografia de ponta a ponta
Todas as sessões remotas são criptografadas, com chaves criptográficas armazenadas no seu próprio servidor em vez de um provedor comercial.
Clientes multiplataforma
Aplicativos cliente estão disponíveis para Windows, macOS, Linux, Android e iOS, permitindo acesso remoto de praticamente qualquer dispositivo.
P2P com Relay Fallback
Estabelece conexões diretas ponto a ponto para o melhor desempenho, voltando automaticamente para a retransmissão quando NAT ou firewalls intervêm.
Acesso não assistido
Permite sessões remotas autônomas para gerenciamento de servidor e manutenção após o expediente, sem exigir a presença de alguém na máquina remota.
Por que executar RustDesk na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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