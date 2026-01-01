RustDesk é uma plataforma de desktop remoto de código aberto construída em Rust, oferecendo uma alternativa auto-hospedada ao TeamViewer e AnyDesk sem limites de uso, restrições de assento ou custos de licença recorrentes. Ele implanta dois componentes de servidor — hbbs para gerenciamento de conexão e hbbr para retransmissão — permitindo conexões diretas peer-to-peer com fallback automático quando firewalls impedem o roteamento direto.

Auto-hospedar o servidor RustDesk significa que suas sessões de acesso remoto nunca são roteadas através de infraestrutura de terceiros. Chaves de criptografia, logs de conexão e políticas de acesso permanecem sob seu controle, tornando-o adequado para equipes de TI com requisitos de conformidade rigorosos.