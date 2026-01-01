Implante Invio com um clique.
Sistema de faturamento auto-hospedado minimalista para freelancers e pequenas equipes sem taxas de assinatura.
Escolha um plano VPS para Invio
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Invio
Invio é um aplicativo de faturamento rápido e focado, desenvolvido para freelancers e pequenas equipes que precisam de faturamento profissional sem a complexidade de plataformas CRM completas. Ele abrange o fluxo de trabalho essencial de faturamento — gerenciamento de catálogo de produtos, criação de faturas e links seguros sem senha para acesso do cliente — em uma interface limpa e leve que carrega instantaneamente mesmo em hardware modesto.
Hospedar o Invio em seu próprio VPS significa que seus dados financeiros nunca tocam um servidor de terceiros, sem taxas por fatura e sem custos de assinatura. Histórico de faturas, catálogos de produtos e registros de clientes são armazenados em um banco de dados SQLite incorporado em sua própria infraestrutura, dando a você total propriedade de seus registros de negócios.
Invio: principais recursos
Catálogo de Produtos
Mantenha um catálogo de serviços e itens com categorias para que os itens de linha possam ser adicionados a novas faturas em segundos com preços e descrições preenchidos automaticamente.
Links de Cliente sem Senha
Compartilhe faturas via links seguros que os clientes podem abrir sem criar uma conta, removendo o atrito do processo de revisão de pagamento.
Suporte a Múltiplos Idiomas
Traduções completas da interface para inglês, alemão, holandês e português permitem faturar clientes internacionais no idioma de sua preferência.
Sem Taxas de Assinatura
A auto-hospedagem elimina os custos recorrentes de SaaS — pague apenas pelos recursos do VPS que você já usa, sem cobrança por fatura ou por usuário.
Arquitetura Leve
O armazenamento baseado em SQLite, sem um serviço de banco de dados separado, mantém a implantação simples e o uso de recursos mínimo em planos VPS de entrada.
Por que executar Invio na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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