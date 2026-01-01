Invio é um aplicativo de faturamento rápido e focado, desenvolvido para freelancers e pequenas equipes que precisam de faturamento profissional sem a complexidade de plataformas CRM completas. Ele abrange o fluxo de trabalho essencial de faturamento — gerenciamento de catálogo de produtos, criação de faturas e links seguros sem senha para acesso do cliente — em uma interface limpa e leve que carrega instantaneamente mesmo em hardware modesto.

Hospedar o Invio em seu próprio VPS significa que seus dados financeiros nunca tocam um servidor de terceiros, sem taxas por fatura e sem custos de assinatura. Histórico de faturas, catálogos de produtos e registros de clientes são armazenados em um banco de dados SQLite incorporado em sua própria infraestrutura, dando a você total propriedade de seus registros de negócios.