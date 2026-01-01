LMS (Servidor de Música Leve) é um servidor de streaming de música auto-hospedado de código aberto escrito em C++ que expõe sua biblioteca de música pessoal através de uma interface web rápida e uma API compatível com Subsonic. Ele indexa uma pasta de arquivos de áudio, extrai metadados e capas de álbuns, e permite que você faça streaming de qualquer navegador ou de qualquer um dos dezenas de aplicativos móveis e de desktop que já utilizam o protocolo Subsonic.

Hospedar o LMS em seu próprio Servidor VPS mantém sua coleção de música e histórico de audição dentro de sua própria infraestrutura, em vez de um SaaS de streaming que coleta dados de audição. O tempo de execução em C++ é pequeno o suficiente para caber em planos de Servidor VPS modestos, e a API Subsonic significa que clientes favoritos existentes como substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music e play:Sub funcionam de forma nativa sem a necessidade de escrever integrações personalizadas.