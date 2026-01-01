Implante o LMS com instalação em um clique.
Servidor de streaming de música leve e auto-hospedado com uma API compatível com Subsonic para qualquer cliente de música.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LMS
LMS (Servidor de Música Leve) é um servidor de streaming de música auto-hospedado de código aberto escrito em C++ que expõe sua biblioteca de música pessoal através de uma interface web rápida e uma API compatível com Subsonic. Ele indexa uma pasta de arquivos de áudio, extrai metadados e capas de álbuns, e permite que você faça streaming de qualquer navegador ou de qualquer um dos dezenas de aplicativos móveis e de desktop que já utilizam o protocolo Subsonic.
Hospedar o LMS em seu próprio Servidor VPS mantém sua coleção de música e histórico de audição dentro de sua própria infraestrutura, em vez de um SaaS de streaming que coleta dados de audição. O tempo de execução em C++ é pequeno o suficiente para caber em planos de Servidor VPS modestos, e a API Subsonic significa que clientes favoritos existentes como substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music e play:Sub funcionam de forma nativa sem a necessidade de escrever integrações personalizadas.
LMS: principais recursos
API compatível com Subsonic
Funciona com o amplo ecossistema de clientes Subsonic no iOS, Android, macOS, Windows e Linux, sem nenhum adaptador personalizado.
Recomendações inteligentes
Cria clusters de artistas e faixas semelhantes a partir de tags e histórico de reprodução para alimentar o autoplay, o modo rádio e a descoberta.
Last.fm scrobbling
Envia reproduções para o Last.fm ou alternativas auto-hospedadas como Maloja, mantendo um histórico de escuta unificado entre dispositivos.
Contas multiusuário
Cada usuário tem suas próprias playlists, avaliações, histórico de reprodução e faixas favoritas enquanto compartilha a mesma biblioteca subjacente.
Montagem de biblioteca somente leitura
O diretório de música está montado somente para leitura para que o servidor não possa modificar acidentalmente seus arquivos de áudio durante varreduras ou transcodificação.
Núcleo C++ leve
Daemon C++ compilado mais SQLite ocupa pouco espaço em disco e memória, deixando espaço para o restante dos seus serviços auto-hospedados.
Por que executar LMS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.