O PocketBase inclui um banco de dados SQLite em tempo real, autenticação de usuário (e-mail/senha e OAuth2), armazenamento de arquivos e um painel de administração em um único binário Go. Ele gera automaticamente APIs REST e WebSocket para cada coleção que você cria, para que você possa ir do zero a um backend funcional em minutos, sem precisar iniciar serviços separados.

Hospedar o PocketBase por conta própria em seu próprio VPS mantém todos os dados do usuário e registros de aplicativos sob seu controle, elimina taxas de BaaS em nuvem por solicitação e oferece um servidor persistente e sempre ativo com custos previsíveis à medida que seu aplicativo escala.