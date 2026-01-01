Implante PocketBase com um clique.
Backend de código aberto em um único executável — banco de dados em tempo real, autenticação, armazenamento de arquivos e interface de administração incluídos de fábrica.
Escolha um plano VPS para PocketBase
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PocketBase
O PocketBase inclui um banco de dados SQLite em tempo real, autenticação de usuário (e-mail/senha e OAuth2), armazenamento de arquivos e um painel de administração em um único binário Go. Ele gera automaticamente APIs REST e WebSocket para cada coleção que você cria, para que você possa ir do zero a um backend funcional em minutos, sem precisar iniciar serviços separados.
Hospedar o PocketBase por conta própria em seu próprio VPS mantém todos os dados do usuário e registros de aplicativos sob seu controle, elimina taxas de BaaS em nuvem por solicitação e oferece um servidor persistente e sempre ativo com custos previsíveis à medida que seu aplicativo escala.
PocketBase: principais recursos
Banco de dados em tempo real
Coleções com suporte SQLite e APIs REST e WebSocket automáticas permitem que você assine alterações de dados em tempo real sem escrever uma única linha de código de backend.
Autenticação integrada
O cadastro por e-mail/senha e os provedores OAuth2 (Google, GitHub e outros) já vêm pré-configurados, eliminando a necessidade de um serviço de identidade separado.
Armazenamento de Arquivos
Faça upload e sirva arquivos diretamente através do PocketBase com redimensionamento automático de imagens, ou conecte um bucket compatível com S3 para armazenamento externo escalável.
Painel Admin
Uma interface web integrada permite gerenciar coleções, navegar por registros, configurar provedores de autenticação e monitorar atividades sem escrever consultas de banco de dados.
JavaScript Ganchos
Adicione validação personalizada, lógica de negócios e extensões de rota de API usando JavaScript — nenhuma recompilação é necessária, as alterações são aplicadas instantaneamente.
Por que executar PocketBase na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.