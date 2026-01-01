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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Scada-LTS

Scada-LTS é um sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) nativo da web, baseado em Java, projetado para engenheiros que precisam monitorar e controlar equipamentos industriais a partir de um navegador. Derivado do comprovado código-base do Mango Automation, ele vem com um editor de visualização gráfica, registro de dados históricos, gerenciamento de alarmes, scripting e drivers integrados para Modbus, SNMP, OPC e outros protocolos industriais — sem licenças proprietárias ou taxas por tag.

Hospedar o Scada-LTS por conta própria em seu próprio servidor VPS mantém os dados de processo, credenciais de dispositivo e atividade do operador inteiramente dentro de sua infraestrutura, enquanto torna os painéis acessíveis para equipes de campo por HTTPS padrão, sem expor PLCs à internet pública.

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O que você pode criar com {name}

Scada-LTS: principais recursos

Drivers multiprotocolo

Fontes de dados nativas Modbus, SNMP, OPC, HTTP e SQL se conectam a PLCs, sensores e sistemas existentes sem gateways de terceiros.

Editor de visualizações gráficas

O criador de visualizações de arrastar e soltar permite que engenheiros componham diagramas mímicos em tempo real, medidores e gráficos de tendência diretamente no navegador.

Alarmes e manipuladores de eventos

Níveis de alarme configuráveis com ações de e-mail, script e ponto de ajuste transformam anomalias em respostas automatizadas em toda a fábrica.

Registro de dados históricos

Cada ponto de dados é marcado com data e hora e armazenado no MySQL, permitindo a análise de tendências de longo prazo, relatórios e trilhas de auditoria regulatórias.

Criação de scripts e metapontos

Pontos meta baseados em JavaScript e manipuladores de eventos calculam valores derivados, KPIs e lógica personalizada sem serviços externos.

Arquitetura nativa da web

Executado no Apache Tomcat com uma interface de usuário totalmente baseada em navegador, para que os operadores acessem os painéis de qualquer dispositivo na rede.

Por que executar Scada-LTS na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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