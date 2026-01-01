Implante Scada-LTS com instalação em um clique.
Sistema SCADA web de código aberto para monitoramento industrial, painéis, alarmes e controle de dispositivos baseado em protocolo.
Escolha um plano VPS para Scada-LTS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Scada-LTS
Scada-LTS é um sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) nativo da web, baseado em Java, projetado para engenheiros que precisam monitorar e controlar equipamentos industriais a partir de um navegador. Derivado do comprovado código-base do Mango Automation, ele vem com um editor de visualização gráfica, registro de dados históricos, gerenciamento de alarmes, scripting e drivers integrados para Modbus, SNMP, OPC e outros protocolos industriais — sem licenças proprietárias ou taxas por tag.
Hospedar o Scada-LTS por conta própria em seu próprio servidor VPS mantém os dados de processo, credenciais de dispositivo e atividade do operador inteiramente dentro de sua infraestrutura, enquanto torna os painéis acessíveis para equipes de campo por HTTPS padrão, sem expor PLCs à internet pública.
Scada-LTS: principais recursos
Drivers multiprotocolo
Fontes de dados nativas Modbus, SNMP, OPC, HTTP e SQL se conectam a PLCs, sensores e sistemas existentes sem gateways de terceiros.
Editor de visualizações gráficas
O criador de visualizações de arrastar e soltar permite que engenheiros componham diagramas mímicos em tempo real, medidores e gráficos de tendência diretamente no navegador.
Alarmes e manipuladores de eventos
Níveis de alarme configuráveis com ações de e-mail, script e ponto de ajuste transformam anomalias em respostas automatizadas em toda a fábrica.
Registro de dados históricos
Cada ponto de dados é marcado com data e hora e armazenado no MySQL, permitindo a análise de tendências de longo prazo, relatórios e trilhas de auditoria regulatórias.
Criação de scripts e metapontos
Pontos meta baseados em JavaScript e manipuladores de eventos calculam valores derivados, KPIs e lógica personalizada sem serviços externos.
Arquitetura nativa da web
Executado no Apache Tomcat com uma interface de usuário totalmente baseada em navegador, para que os operadores acessem os painéis de qualquer dispositivo na rede.
Por que executar Scada-LTS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Activepieces
Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicativos