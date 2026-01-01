Scada-LTS é um sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) nativo da web, baseado em Java, projetado para engenheiros que precisam monitorar e controlar equipamentos industriais a partir de um navegador. Derivado do comprovado código-base do Mango Automation, ele vem com um editor de visualização gráfica, registro de dados históricos, gerenciamento de alarmes, scripting e drivers integrados para Modbus, SNMP, OPC e outros protocolos industriais — sem licenças proprietárias ou taxas por tag.

Hospedar o Scada-LTS por conta própria em seu próprio servidor VPS mantém os dados de processo, credenciais de dispositivo e atividade do operador inteiramente dentro de sua infraestrutura, enquanto torna os painéis acessíveis para equipes de campo por HTTPS padrão, sem expor PLCs à internet pública.