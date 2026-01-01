Yopass é um serviço de compartilhamento de segredos criptografados de código aberto que permite compartilhar senhas, tokens e arquivos sensíveis com segurança, sem deixá-los em threads de e-mail, logs de chat ou tickets de suporte. Os segredos são criptografados no navegador usando OpenPGP antes de serem enviados para o servidor — a chave de descriptografia nunca chega ao servidor, então nem mesmo o host pode ler seus segredos. Cada segredo recebe uma URL única de uso único que se autodestrói automaticamente após ser visualizada ou após um período de expiração configurável.

Hospedar o Yopass em seu servidor VPS oferece à sua organização um canal privado e auditável para compartilhar credenciais e dados de configuração sensíveis. Não há contas para gerenciar, sem rastreamento e sem armazenamento em texto simples — apenas uma interface limpa para trocar segredos com segurança dentro das equipes ou com partes externas.