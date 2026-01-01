Implante Yopass com um clique.
Serviço de compartilhamento de segredos criptografado para envio de senhas e dados sensíveis via links de uso único autodestrutivos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Yopass
Yopass é um serviço de compartilhamento de segredos criptografados de código aberto que permite compartilhar senhas, tokens e arquivos sensíveis com segurança, sem deixá-los em threads de e-mail, logs de chat ou tickets de suporte. Os segredos são criptografados no navegador usando OpenPGP antes de serem enviados para o servidor — a chave de descriptografia nunca chega ao servidor, então nem mesmo o host pode ler seus segredos. Cada segredo recebe uma URL única de uso único que se autodestrói automaticamente após ser visualizada ou após um período de expiração configurável.
Hospedar o Yopass em seu servidor VPS oferece à sua organização um canal privado e auditável para compartilhar credenciais e dados de configuração sensíveis. Não há contas para gerenciar, sem rastreamento e sem armazenamento em texto simples — apenas uma interface limpa para trocar segredos com segurança dentro das equipes ou com partes externas.
Yopass: principais recursos
Criptografia de ponta a ponta
Segredos são criptografados no navegador usando OpenPGP antes da transmissão, garantindo que o servidor nunca tenha acesso a dados em texto simples.
Links únicos
Cada segredo gera uma URL única que é permanentemente destruída após a primeira visualização, impedindo o re-acesso não autorizado.
Expiração configurável
Configure segredos para expirar automaticamente após horas, dias ou semanas, para que links esquecidos não possam ser usados para recuperar dados sensíveis desatualizados.
Proteção de senha personalizada
Adicione uma frase secreta opcional a um segredo para uma camada extra de proteção além do próprio link de uso único.
Compartilhamento de arquivos
Faça upload e compartilhe arquivos criptografados junto com segredos de texto, com criptografia de streaming mantendo o conteúdo dos arquivos privado de ponta a ponta.
Não precisa de contas
Os destinatários acessam informações confidenciais através de um link direto, sem necessidade de login, facilitando o compartilhamento de credenciais com contratados externos ou clientes.
Por que executar Yopass na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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