Snapdrop é uma ferramenta web de compartilhamento de arquivos lindamente simples que elimina o atrito na transferência de arquivos entre dispositivos. Inspirado no AirDrop da Apple, mas funcionando em todas as plataformas e navegadores, o Snapdrop descobre automaticamente dispositivos na mesma rede e permite transferências peer-to-peer instantâneas — sem contas, sem instalações de aplicativos e sem necessidade de configuração.

Auto-hospedar o Snapdrop em seu VPS cria um ambiente de compartilhamento de arquivos privado e sempre disponível inteiramente dentro de sua infraestrutura. Ao contrário do serviço público Snapdrop.net, sua instância auto-hospedada mantém todos os dados de descoberta e transferência em sua própria rede, o que é fundamental para organizações que lidam com informações confidenciais ou que operam em ambientes com requisitos rigorosos de tratamento de dados.