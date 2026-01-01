Implante Snapdrop com instalação em um clique.
Compartilhamento de arquivos local via navegador inspirado no AirDrop — sem contas, sem aplicativos, funciona em todas as plataformas.
Escolha um plano VPS para Snapdrop
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Snapdrop
Snapdrop é uma ferramenta web de compartilhamento de arquivos lindamente simples que elimina o atrito na transferência de arquivos entre dispositivos. Inspirado no AirDrop da Apple, mas funcionando em todas as plataformas e navegadores, o Snapdrop descobre automaticamente dispositivos na mesma rede e permite transferências peer-to-peer instantâneas — sem contas, sem instalações de aplicativos e sem necessidade de configuração.
Auto-hospedar o Snapdrop em seu VPS cria um ambiente de compartilhamento de arquivos privado e sempre disponível inteiramente dentro de sua infraestrutura. Ao contrário do serviço público Snapdrop.net, sua instância auto-hospedada mantém todos os dados de descoberta e transferência em sua própria rede, o que é fundamental para organizações que lidam com informações confidenciais ou que operam em ambientes com requisitos rigorosos de tratamento de dados.
Snapdrop: principais recursos
Configuração zero
Dispositivos na mesma rede se descobrem automaticamente — abra o navegador, veja seus dispositivos e comece a compartilhar imediatamente.
Suporte Multiplataforma
Funciona em Windows, macOS, Linux, iOS e Android a partir de qualquer navegador moderno, sem a necessidade de instalação de aplicativo em qualquer dispositivo.
Transferências Ponto a Ponto
Transferências diretas com tecnologia WebRTC mantêm os arquivos em movimento entre dispositivos sem passar pelo seu servidor, maximizando a velocidade e a privacidade.
Sem Limites de Tamanho de Arquivo
Transfira arquivos de qualquer tamanho sem as restrições de upload ou compressão impostas por serviços de compartilhamento em nuvem.
Não é necessário ter conta
Compartilhamento completamente anônimo — sem registro, sem informações pessoais e sem armazenamento persistente de arquivos transferidos.
Por que executar Snapdrop na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados