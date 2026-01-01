Stirling PDF é uma plataforma de manipulação de PDF auto-hospedada que lida com mais de 50 operações de documentos inteiramente no seu próprio servidor. Mesclar, dividir, girar, compactar, converter entre formatos Office e PDF, aplicar OCR, redigir conteúdo sensível, adicionar marcas d'água, aplicar assinaturas digitais e exportar para PDF/A — tudo através de uma interface web limpa e acessível de qualquer navegador. Sem limites de tamanho de arquivo. Sem cotas de uso. Sem documentos saindo da sua infraestrutura.

Para equipes jurídicas, departamentos financeiros e qualquer organização que lida com documentos confidenciais, a auto-hospedagem do Stirling PDF é a maneira mais simples de obter processamento de PDF de nível empresarial, garantindo que arquivos sensíveis nunca passem por um serviço de nuvem de terceiros.