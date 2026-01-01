Implante Stirling PDF com instalação em um clique.
Kit de ferramentas PDF auto-hospedado com mais de 50 operações — mesclar, dividir, converter, OCR, compactar, anonimizar e assinar documentos sem fazer upload para serviços de terceiros.
Escolha um plano VPS para Stirling PDF
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Stirling PDF
Stirling PDF é uma plataforma de manipulação de PDF auto-hospedada que lida com mais de 50 operações de documentos inteiramente no seu próprio servidor. Mesclar, dividir, girar, compactar, converter entre formatos Office e PDF, aplicar OCR, redigir conteúdo sensível, adicionar marcas d'água, aplicar assinaturas digitais e exportar para PDF/A — tudo através de uma interface web limpa e acessível de qualquer navegador. Sem limites de tamanho de arquivo. Sem cotas de uso. Sem documentos saindo da sua infraestrutura.
Para equipes jurídicas, departamentos financeiros e qualquer organização que lida com documentos confidenciais, a auto-hospedagem do Stirling PDF é a maneira mais simples de obter processamento de PDF de nível empresarial, garantindo que arquivos sensíveis nunca passem por um serviço de nuvem de terceiros.
Stirling PDF: principais recursos
50+ operações de PDF
Mesclar, dividir, girar, comprimir, reordenar páginas, extrair imagens e dezenas de outras operações — tudo em uma única ferramenta sem precisar alternar entre serviços.
OCR e conversão
Converter documentos digitalizados em PDFs pesquisáveis com Tesseract OCR, e transformar entre os formatos PDF e Word, Excel ou PowerPoint.
Redação e privacidade
Remova permanentemente texto sensível, imagens e metadados de documentos antes de compartilhar — sem risco de recuperação do conteúdo original.
Assinaturas digitais
Aplique assinaturas digitais legalmente vinculativas a PDFs sem depender de serviços de assinatura de terceiros ou taxas de assinatura por documento.
Processamento em lote
Processe vários arquivos simultaneamente com operações em lote e automatize fluxos de trabalho de documentos através da API REST integrada.
Arquivamento PDF/A
Converta documentos para o formato PDF/A para conformidade de arquivamento de longo prazo exigida em contextos legais, financeiros e governamentais.
Por que executar Stirling PDF na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.