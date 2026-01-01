Até 70% de desconto no Stirling PDF

Implante Stirling PDF com instalação em um clique.

Kit de ferramentas PDF auto-hospedado com mais de 50 operações — mesclar, dividir, converter, OCR, compactar, anonimizar e assinar documentos sem fazer upload para serviços de terceiros.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$29,99/mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Stirling PDF com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para Stirling PDF

66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Stirling PDF

Stirling PDF é uma plataforma de manipulação de PDF auto-hospedada que lida com mais de 50 operações de documentos inteiramente no seu próprio servidor. Mesclar, dividir, girar, compactar, converter entre formatos Office e PDF, aplicar OCR, redigir conteúdo sensível, adicionar marcas d'água, aplicar assinaturas digitais e exportar para PDF/A — tudo através de uma interface web limpa e acessível de qualquer navegador. Sem limites de tamanho de arquivo. Sem cotas de uso. Sem documentos saindo da sua infraestrutura.

Para equipes jurídicas, departamentos financeiros e qualquer organização que lida com documentos confidenciais, a auto-hospedagem do Stirling PDF é a maneira mais simples de obter processamento de PDF de nível empresarial, garantindo que arquivos sensíveis nunca passem por um serviço de nuvem de terceiros.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Stirling PDF: principais recursos

50+ operações de PDF

Mesclar, dividir, girar, comprimir, reordenar páginas, extrair imagens e dezenas de outras operações — tudo em uma única ferramenta sem precisar alternar entre serviços.

OCR e conversão

Converter documentos digitalizados em PDFs pesquisáveis com Tesseract OCR, e transformar entre os formatos PDF e Word, Excel ou PowerPoint.

Redação e privacidade

Remova permanentemente texto sensível, imagens e metadados de documentos antes de compartilhar — sem risco de recuperação do conteúdo original.

Assinaturas digitais

Aplique assinaturas digitais legalmente vinculativas a PDFs sem depender de serviços de assinatura de terceiros ou taxas de assinatura por documento.

Processamento em lote

Processe vários arquivos simultaneamente com operações em lote e automatize fluxos de trabalho de documentos através da API REST integrada.

Arquivamento PDF/A

Converta documentos para o formato PDF/A para conformidade de arquivamento de longo prazo exigida em contextos legais, financeiros e governamentais.

Por que executar Stirling PDF na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

AFFiNE

AFFiNE

Espaço de trabalho completo combinando documentos, quadros brancos e bancos de dados com IA

Selecionar
AppFlowy

AppFlowy

O AppFlowy é uma alternativa de código aberto ao Notion que integra recursos de IA

Selecionar
BeaverHabits

BeaverHabits

Rastreador de hábitos minimalista autohospedado focado em check-ins diários e sequências

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.