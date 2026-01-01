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Plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto projetada para não-gerentes de projeto, combinando ferramentas de estratégia, planejamento e execução.

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Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Leantime

O Leantime é um sistema de gerenciamento de projetos de código aberto, desenvolvido especificamente para equipes que precisam de uma coordenação poderosa, mas sem as complexas metodologias de gerenciamento de projetos. Ele combina quadros Kanban, gráficos de Gantt, planilhas de horas, wikis e ferramentas estratégicas exclusivas, como Lean Canvas e análise SWOT, em uma única plataforma coesa — disponível em mais de 20 idiomas, com suporte a LDAP e OIDC para ambientes corporativos.

Hospedar o Leantime em seu VPS significa usuários ilimitados, projetos ilimitados e nenhum custo de licenciamento por usuário. Seus dados de projeto, planos estratégicos e histórico da equipe permanecem na infraestrutura que você controla, com o suporte do MariaDB para uma persistência confiável.

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O que você pode criar com {name}

Leantime: principais recursos

Múltiplas Visualizações de Tarefas

Alterne entre quadros Kanban, gráficos de Gantt, calendário, lista e visualizações de tabela para combinar com a forma como sua equipe prefere trabalhar.

Ferramentas de planejamento estratégico

Crie Lean Canvas, Business Model Canvas e análise SWOT diretamente na plataforma para alinhar as tarefas diárias com os objetivos de negócio.

Controle de Tempo Integrado

Registre as horas para tarefas e projetos para faturamento preciso, folha de pagamento e análise de custos de projeto sem uma ferramenta separada.

Usuários Ilimitados

Adicione quantos membros da equipe forem necessários com permissões baseadas em função por projeto e sem taxas de licenciamento por usuário.

Autenticação Corporativa

Conecte-se a provedores LDAP ou OIDC e ative a autenticação de dois fatores para padrões de segurança em toda a organização.

Por que executar Leantime na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

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