Implante Leantime com instalação de um clique.
Plataforma de gerenciamento de projetos de código aberto projetada para não-gerentes de projeto, combinando ferramentas de estratégia, planejamento e execução.
Escolha um plano VPS para Leantime
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Leantime
O Leantime é um sistema de gerenciamento de projetos de código aberto, desenvolvido especificamente para equipes que precisam de uma coordenação poderosa, mas sem as complexas metodologias de gerenciamento de projetos. Ele combina quadros Kanban, gráficos de Gantt, planilhas de horas, wikis e ferramentas estratégicas exclusivas, como Lean Canvas e análise SWOT, em uma única plataforma coesa — disponível em mais de 20 idiomas, com suporte a LDAP e OIDC para ambientes corporativos.
Hospedar o Leantime em seu VPS significa usuários ilimitados, projetos ilimitados e nenhum custo de licenciamento por usuário. Seus dados de projeto, planos estratégicos e histórico da equipe permanecem na infraestrutura que você controla, com o suporte do MariaDB para uma persistência confiável.
Leantime: principais recursos
Múltiplas Visualizações de Tarefas
Alterne entre quadros Kanban, gráficos de Gantt, calendário, lista e visualizações de tabela para combinar com a forma como sua equipe prefere trabalhar.
Ferramentas de planejamento estratégico
Crie Lean Canvas, Business Model Canvas e análise SWOT diretamente na plataforma para alinhar as tarefas diárias com os objetivos de negócio.
Controle de Tempo Integrado
Registre as horas para tarefas e projetos para faturamento preciso, folha de pagamento e análise de custos de projeto sem uma ferramenta separada.
Usuários Ilimitados
Adicione quantos membros da equipe forem necessários com permissões baseadas em função por projeto e sem taxas de licenciamento por usuário.
Autenticação Corporativa
Conecte-se a provedores LDAP ou OIDC e ative a autenticação de dois fatores para padrões de segurança em toda a organização.
Por que executar Leantime na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.