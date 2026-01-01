O Leantime é um sistema de gerenciamento de projetos de código aberto, desenvolvido especificamente para equipes que precisam de uma coordenação poderosa, mas sem as complexas metodologias de gerenciamento de projetos. Ele combina quadros Kanban, gráficos de Gantt, planilhas de horas, wikis e ferramentas estratégicas exclusivas, como Lean Canvas e análise SWOT, em uma única plataforma coesa — disponível em mais de 20 idiomas, com suporte a LDAP e OIDC para ambientes corporativos.

Hospedar o Leantime em seu VPS significa usuários ilimitados, projetos ilimitados e nenhum custo de licenciamento por usuário. Seus dados de projeto, planos estratégicos e histórico da equipe permanecem na infraestrutura que você controla, com o suporte do MariaDB para uma persistência confiável.