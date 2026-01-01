Implante XBackBone com instalação de um clique.
Servidor auto-hospedado leve de compartilhamento de arquivos e capturas de tela com suporte total a ShareX, ScreenCloud e Flameshot.
Escolha um plano VPS para XBackBone
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com XBackBone
XBackBone é um gerenciador de arquivos PHP leve e host de imagens projetado em torno do popular fluxo de trabalho de upload do ShareX. Solte uma captura de tela ou arquivo no ShareX (ou ScreenCloud, Flameshot, ou qualquer cliente compatível) e o XBackBone o hospeda instantaneamente por trás de uma URL curta compartilhável — com visualização de markdown, renderização de texto bruto, visualização de galeria e cotas por usuário integradas.
Hospedar o XBackBone em um servidor VPS substitui hosts de imagens comerciais e serviços de pastebin por uma infraestrutura que você controla totalmente. Contas multiusuário, permissões baseadas em função e integração OAuth integrada o tornam adequado tanto para indivíduos quanto para pequenas equipes que desejam um endpoint privado para capturas de tela e upload de arquivos.
XBackBone: principais recursos
Envios nativos do ShareX
Solte arquivos no ShareX, ScreenCloud ou Flameshot e o XBackBone os hospeda instantaneamente através da API de upload padrão.
Galeria e pré-visualizações
Visualização de galeria do navegador com miniaturas geradas automaticamente, além de renderização em linha para imagens, vídeos, áudios e conteúdo Markdown.
Contas multiusuário
Contas por usuário com permissões baseadas em função e cotas individuais permitem que equipes ou famílias compartilhem um servidor sem cruzar bibliotecas.
Links públicos e privados
Cada upload gera uma URL curta com proteção por senha opcional, expiração e modos de acesso único para conteúdo sensível.
Suporte a OAuth e SSO
A integração OAuth integrada com Google, Discord e GitLab elimina o gerenciamento de contas separadas para equipes que já usam essas plataformas.
Por que executar XBackBone na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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