XBackBone é um gerenciador de arquivos PHP leve e host de imagens projetado em torno do popular fluxo de trabalho de upload do ShareX. Solte uma captura de tela ou arquivo no ShareX (ou ScreenCloud, Flameshot, ou qualquer cliente compatível) e o XBackBone o hospeda instantaneamente por trás de uma URL curta compartilhável — com visualização de markdown, renderização de texto bruto, visualização de galeria e cotas por usuário integradas.

Hospedar o XBackBone em um servidor VPS substitui hosts de imagens comerciais e serviços de pastebin por uma infraestrutura que você controla totalmente. Contas multiusuário, permissões baseadas em função e integração OAuth integrada o tornam adequado tanto para indivíduos quanto para pequenas equipes que desejam um endpoint privado para capturas de tela e upload de arquivos.