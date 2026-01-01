Implante RabbitMQ com um clique.
Broker de mensagens AMQP de código aberto para mensagens assíncronas confiáveis entre componentes de aplicação distribuídos.
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O que você pode criar com RabbitMQ
RabbitMQ é o message broker de código aberto padrão de fato, implementando AMQP juntamente com suporte para MQTT, STOMP e outros protocolos. Ele desacopla produtores e consumidores para que as mensagens sejam enfileiradas com segurança quando os destinatários estiverem indisponíveis e sejam entregues de forma confiável quando eles se reconectarem — eliminando a fragilidade das chamadas diretas de API entre serviços.
Hospedar o RabbitMQ por conta própria elimina a precificação por mensagem e a dependência de fornecedor, mantém eventos de negócios sensíveis dentro da sua própria infraestrutura e oferece controle total sobre as configurações de fila, regras de roteamento e políticas de retenção de dados. A interface de gerenciamento integrada oferece visibilidade em tempo real dos fluxos de mensagens, profundidade das filas e desempenho do consumidor, sem a necessidade de ferramentas de monitoramento externas.
RabbitMQ: principais recursos
Roteamento de Troca Flexível
As trocas diretas, por tópico, fanout e por cabeçalhos permitem rotear mensagens exatamente para os consumidores que precisam delas com zero código de roteamento boilerplate.
Entrega Confiável
Confirmações do publicador e reconhecimentos do consumidor garantem que cada mensagem seja processada pelo menos uma vez, com filas de mensagens mortas capturando mensagens com falha para nova tentativa.
Gerenciamento UI
Painel baseado em navegador mostra profundidades de fila em tempo real, taxas de mensagem e a saúde da conexão para que você possa monitorar e solucionar problemas sem acesso CLI.
Suporte a Múltiplos Protocolos
Suporte a AMQP, MQTT e STOMP significa que qualquer serviço — dispositivo IoT, aplicativo móvel ou microsserviço — pode publicar e consumir mensagens com uma biblioteca cliente nativa.
Filas de Prioridade
Atribua níveis de prioridade às mensagens para que tarefas urgentes sejam processadas antes de trabalhos de rotina em segundo plano, sem a necessidade de construir uma infraestrutura de fila separada.
Por que executar RabbitMQ na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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