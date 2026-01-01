RabbitMQ é o message broker de código aberto padrão de fato, implementando AMQP juntamente com suporte para MQTT, STOMP e outros protocolos. Ele desacopla produtores e consumidores para que as mensagens sejam enfileiradas com segurança quando os destinatários estiverem indisponíveis e sejam entregues de forma confiável quando eles se reconectarem — eliminando a fragilidade das chamadas diretas de API entre serviços.

Hospedar o RabbitMQ por conta própria elimina a precificação por mensagem e a dependência de fornecedor, mantém eventos de negócios sensíveis dentro da sua própria infraestrutura e oferece controle total sobre as configurações de fila, regras de roteamento e políticas de retenção de dados. A interface de gerenciamento integrada oferece visibilidade em tempo real dos fluxos de mensagens, profundidade das filas e desempenho do consumidor, sem a necessidade de ferramentas de monitoramento externas.