Movary é uma aplicação web gratuita e de código aberto, construída especificamente para entusiastas de cinema que desejam ter total controle sobre seu histórico de visualização. Ela extrai metadados do The Movie Database e do IMDb, rastreia cada reprodução com carimbos de data/hora e classificações, e apresenta estatísticas detalhadas sobre os atores, diretores, gêneros, idiomas e décadas que moldam seu gosto.

Hospedar o Movary em um VPS mantém seu histórico de visualização privado e portátil, com importações do Trakt, Letterboxd e Netflix, além de scrobbling automático do Plex, Jellyfin, Emby e Kodi. Ao contrário de rastreadores comerciais, não há segmentação de anúncios, sem preços por usuário, e seus dados de visualização nunca saem do seu servidor.