Implante Movary com instalação de um clique.
Rastreador de histórico de filmes assistidos auto-hospedado com scrobbling de Plex, Jellyfin, Emby e Trakt e estatísticas detalhadas.
Escolha um plano VPS para Movary
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Movary
Movary é uma aplicação web gratuita e de código aberto, construída especificamente para entusiastas de cinema que desejam ter total controle sobre seu histórico de visualização. Ela extrai metadados do The Movie Database e do IMDb, rastreia cada reprodução com carimbos de data/hora e classificações, e apresenta estatísticas detalhadas sobre os atores, diretores, gêneros, idiomas e décadas que moldam seu gosto.
Hospedar o Movary em um VPS mantém seu histórico de visualização privado e portátil, com importações do Trakt, Letterboxd e Netflix, além de scrobbling automático do Plex, Jellyfin, Emby e Kodi. Ao contrário de rastreadores comerciais, não há segmentação de anúncios, sem preços por usuário, e seus dados de visualização nunca saem do seu servidor.
Movary: principais recursos
Plex e Jellyfin scrobbling
Registre automaticamente cada filme assistido no Plex, Jellyfin, Emby ou Kodi sem marcar as reproduções manualmente.
Estatísticas detalhadas de visualização
Veja seus principais atores, diretores, gêneros, idiomas e décadas com gráficos que visualizam como seu gosto evolui ao longo do tempo.
Importação de Trakt e Letterboxd
Importe o histórico de exibição existente do Trakt, Letterboxd ou Netflix no primeiro dia, em vez de começar do zero.
Avaliações e notas pessoais
Avalie cada filme com pontuações e anotações pessoais para reconstruir a imagem dos filmes que você já assistiu.
Aplicação web instalável
Instale o Movary como um aplicativo web progressivo em celulares e desktops para uma experiência nativa sem uma loja de aplicativos.
Suporte multiusuário
Compartilhe um servidor com amigos ou família, mantendo cada perfil, com sua própria lista de favoritos, avaliações e estatísticas, totalmente isolado.
Por que executar Movary na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.