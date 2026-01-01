Implante o Livebook com instalação de um clique.
Interativos, colaborativos notebooks Elixir para ciência de dados, automação e exploração de código ao vivo.
Escolha um plano VPS para Livebook
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Livebook
O Livebook é uma aplicação web de código aberto para escrever notebooks Elixir colaborativos e reproduzíveis. Desenvolvido especificamente para o ecossistema BEAM, ele combina execução de código em tempo real, visualizações de dados ricas e edição multiplayer em tempo real em uma única interface baseada em navegador. Ao contrário de ambientes de notebook de uso geral, o Livebook é profundamente integrado ao modelo de concorrência do Elixir e produz notebooks projetados para rodar de forma idêntica em diferentes sessões e máquinas.
Hospedar o Livebook em um VPS mantém seus notebooks, pipelines de dados e experimentos de aprendizado de máquina em uma infraestrutura que você controla — sem limites de tamanho de notebook, sem taxas de uso e sem serviços de nuvem de terceiros lidando com seu código ou dados.
Livebook: principais recursos
Colaboração em tempo real
Vários usuários podem editar o mesmo notebook simultaneamente com rastreamento de cursor em tempo real e edição colaborativa sem conflitos.
Células inteligentes
Tipos de célula pré-construídos automatizam consultas SQL, requisições HTTP, leitura de arquivos e criação de gráficos sem escrever código boilerplate repetitivo.
ML e fluxos de trabalho de dados
A integração nativa com Nx, Explorer e Kino permite computação numérica, dataframes e visualizações ricas diretamente dentro de notebooks.
Implantação de aplicativo de notebook
Publique qualquer notebook como um aplicativo web interativo autônomo que os usuários finais podem executar sem acesso direto à interface do Livebook.
Reproduzível por padrão
Notebooks registram todas as dependências e valores de tempo de execução no próprio arquivo, garantindo resultados consistentes em diferentes máquinas e implantações.
Por que executar Livebook na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.