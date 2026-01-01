O Livebook é uma aplicação web de código aberto para escrever notebooks Elixir colaborativos e reproduzíveis. Desenvolvido especificamente para o ecossistema BEAM, ele combina execução de código em tempo real, visualizações de dados ricas e edição multiplayer em tempo real em uma única interface baseada em navegador. Ao contrário de ambientes de notebook de uso geral, o Livebook é profundamente integrado ao modelo de concorrência do Elixir e produz notebooks projetados para rodar de forma idêntica em diferentes sessões e máquinas.

Hospedar o Livebook em um VPS mantém seus notebooks, pipelines de dados e experimentos de aprendizado de máquina em uma infraestrutura que você controla — sem limites de tamanho de notebook, sem taxas de uso e sem serviços de nuvem de terceiros lidando com seu código ou dados.