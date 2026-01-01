Implante DreamFactory com instalação de um clique.
Plataforma de API REST e GraphQL de código aberto que gera automaticamente APIs de banco de dados seguras em minutos, sem precisar programar.
Escolha um plano VPS para DreamFactory
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DreamFactory
DreamFactory é uma plataforma de geração de API de código aberto que cria instantaneamente APIs REST e GraphQL totalmente documentadas e protegidas por função para qualquer banco de dados — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server e outros — sem escrever uma única linha de código. Conecte seu banco de dados, e o DreamFactory gera uma API CRUD completa com autenticação, limitação de taxa e controle de acesso em nível de campo integrados.
Hospedar o DreamFactory em seu VPS lhe dá total propriedade de seus dados e da camada de API, sem preços por chamada ou dependência de fornecedor. Esta implantação inclui MySQL para o banco de dados do sistema e Redis para cache de alto desempenho, oferecendo uma plataforma de API pronta para produção.
DreamFactory: principais recursos
APIs geradas automaticamente
Conecte qualquer banco de dados SQL ou NoSQL e receba instantaneamente uma API REST e GraphQL completa com suporte CRUD completo — sem a necessidade de codificação manual de endpoints.
Controle de acesso baseado em função
Defina permissões granulares por usuário ou função, restringindo o acesso a tabelas e campos individuais para manter os dados seguros.
Suporte a múltiplos bancos de dados
Gerar APIs a partir de MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle e dezenas de outras fontes de dados a partir de uma única plataforma.
Gerenciamento de Chave de API
Emita e revogue chaves de API por aplicação ou consumidor, com limitação de taxa opcional para prevenir abusos e controlar o uso.
Documentação da API ao vivo
Toda API gerada vem com documentação interativa do Swagger para que os desenvolvedores possam explorar e testar endpoints imediatamente.
Por que executar DreamFactory na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.