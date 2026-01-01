DreamFactory é uma plataforma de geração de API de código aberto que cria instantaneamente APIs REST e GraphQL totalmente documentadas e protegidas por função para qualquer banco de dados — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server e outros — sem escrever uma única linha de código. Conecte seu banco de dados, e o DreamFactory gera uma API CRUD completa com autenticação, limitação de taxa e controle de acesso em nível de campo integrados.

Hospedar o DreamFactory em seu VPS lhe dá total propriedade de seus dados e da camada de API, sem preços por chamada ou dependência de fornecedor. Esta implantação inclui MySQL para o banco de dados do sistema e Redis para cache de alto desempenho, oferecendo uma plataforma de API pronta para produção.