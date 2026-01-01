Implante TubeArchivist com instalação em um clique.
Arquivador do YouTube auto-hospedado que baixa, indexa e transmite sua coleção de vídeos do seu próprio servidor.
Escolha um plano VPS para TubeArchivist
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com TubeArchivist
TubeArchivist é uma plataforma de arquivamento do YouTube auto-hospedada que coloca sua coleção de vídeos sob seu próprio controle. Ela se inscreve em canais, baixa vídeos automaticamente via yt-dlp e indexa tudo com Elasticsearch para que você possa pesquisar em títulos, descrições, legendas e comentários. Os vídeos são exibidos através de um player web integrado com histórico de exibição e acompanhamento de progresso — sem necessidade de conta do YouTube ou conexão com a internet após o download.
Ao contrário de ferramentas de download avulsas, o TubeArchivist funciona continuamente em segundo plano. Ele preserva metadados, miniaturas, legendas e comentários junto com cada arquivo de vídeo, e se integra com Jellyfin e Plex para usuários de servidor de mídia que desejam seu arquivo junto com outros conteúdos.
TubeArchivist: principais recursos
Assinaturas de canal
Assine canais do YouTube e baixe automaticamente novos uploads de forma programada, mantendo seu arquivo atualizado sem intervenção manual.
Pesquisa de texto completo
Elasticsearch indexa títulos de vídeo, descrições, legendas e comentários para que possa encontrar instantaneamente qualquer vídeo em toda a sua biblioteca por palavra-chave.
SponsorBlock integração
Ignora automaticamente segmentos de patrocinadores, introduções, outros e preenchimento durante a reprodução, usando dados do SponsorBlock de origem comunitária.
Exportação de Jellyfin e Plex
Plugins complementares para Jellyfin e Plex permitem que você navegue pela sua biblioteca TubeArchivist diretamente dentro do seu servidor de mídia existente.
Arquivo de legendas
Baixa e indexa legendas para cada vídeo arquivado, permitindo a busca por palavras-chave dentro do conteúdo falado em toda a sua coleção.
Arquivamento de comentários
Opcionalmente arquiva a discussão completa dos comentários de cada vídeo junto com o arquivo de mídia, preservando o contexto da comunidade que o YouTube pode remover.
Por que executar TubeArchivist na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.