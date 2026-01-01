TubeArchivist é uma plataforma de arquivamento do YouTube auto-hospedada que coloca sua coleção de vídeos sob seu próprio controle. Ela se inscreve em canais, baixa vídeos automaticamente via yt-dlp e indexa tudo com Elasticsearch para que você possa pesquisar em títulos, descrições, legendas e comentários. Os vídeos são exibidos através de um player web integrado com histórico de exibição e acompanhamento de progresso — sem necessidade de conta do YouTube ou conexão com a internet após o download.

Ao contrário de ferramentas de download avulsas, o TubeArchivist funciona continuamente em segundo plano. Ele preserva metadados, miniaturas, legendas e comentários junto com cada arquivo de vídeo, e se integra com Jellyfin e Plex para usuários de servidor de mídia que desejam seu arquivo junto com outros conteúdos.