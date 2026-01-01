Implante SurrealDB com instalação em um clique.
Banco de dados multi-modelo combinando dados de documento, grafo, relacional, séries temporais, geoespaciais e vetoriais através de uma única linguagem de consulta semelhante a SQL.
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O que você pode criar com SurrealDB
SurrealDB é um banco de dados multi-modelo moderno escrito em Rust que unifica dados de documentos, grafos, relacionais, séries temporais, geoespaciais e vetoriais em um único motor acessado através do SurrealQL — uma linguagem de consulta semelhante ao SQL projetada para desenvolvedores que desejam flexibilidade sem ter que lidar com múltiplos bancos de dados especializados. Com suporte nativo para consultas em tempo real, permissões em nível de linha e autenticação integrada ao próprio banco de dados, o SurrealDB pode servir tanto como um banco de dados quanto como um backend como serviço para aplicativos web e mobile.
Hospedar o SurrealDB por conta própria no seu VPS oferece a desenvolvedores e pequenas equipes um poderoso banco de dados multi-modelo sem a precificação por consulta do SurrealDB Cloud. A arquitetura de binário único mantém a implantação e as operações simples em comparação com a execução de bancos de dados separados para cargas de trabalho de documentos, grafos e séries temporais.
SurrealDB: principais recursos
Tipos de dados multimodelo
Armazene documentos, gráficos, linhas relacionais, séries temporais, geoespaciais e vetores no mesmo banco de dados, sem serviços separados para cada modelo.
Linguagem de consulta SurrealQL
Linguagem de consulta semelhante a SQL com extensões para travessia de grafos, busca vetorial, operadores geoespaciais e campos calculados incorporados ao esquema.
Consultas em tempo real
Assine os resultados de consulta em tempo real via WebSocket para atualizações de UI em tempo real, sem polling ou infraestrutura de barramento de eventos externo.
Segurança em nível de linha
Permissões granulares incorporadas ao esquema permitem expor com segurança o banco de dados diretamente a clientes web e móveis sem uma camada de API intermediária.
Autenticação incorporada
A autenticação integrada baseada em usuário, escopo e JWT torna o SurrealDB utilizável como um backend-as-a-service para aplicativos de protótipo.
Múltiplas interfaces de consulta
Consulta via HTTP REST, WebSocket, bibliotecas de cliente nativas para JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET e PHP — ou diretamente via SurrealQL CLI.
Por que executar SurrealDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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