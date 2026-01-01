SurrealDB é um banco de dados multi-modelo moderno escrito em Rust que unifica dados de documentos, grafos, relacionais, séries temporais, geoespaciais e vetoriais em um único motor acessado através do SurrealQL — uma linguagem de consulta semelhante ao SQL projetada para desenvolvedores que desejam flexibilidade sem ter que lidar com múltiplos bancos de dados especializados. Com suporte nativo para consultas em tempo real, permissões em nível de linha e autenticação integrada ao próprio banco de dados, o SurrealDB pode servir tanto como um banco de dados quanto como um backend como serviço para aplicativos web e mobile.

Hospedar o SurrealDB por conta própria no seu VPS oferece a desenvolvedores e pequenas equipes um poderoso banco de dados multi-modelo sem a precificação por consulta do SurrealDB Cloud. A arquitetura de binário único mantém a implantação e as operações simples em comparação com a execução de bancos de dados separados para cargas de trabalho de documentos, grafos e séries temporais.