Geneac é um aplicativo Ruby on Rails de código aberto para compartilhar pesquisas genealógicas na web. Ele apresenta pessoas, relacionamentos, fotos e notas em um formato estilo wiki que os visitantes podem navegar, enquanto os administradores gerenciam a árvore genealógica subjacente a partir de um backend autenticado. O modelo de dados é construído especificamente para genealogia — indivíduos, famílias, citações de fontes, histórico de edições e marcação são conceitos de primeira classe, em vez de posts de blog adaptados.

Hospedar o Geneac por conta própria mantém décadas de pesquisa familiar, documentos digitalizados e notas privadas em seu próprio servidor, onde o acesso é totalmente controlado por você. O aplicativo usa SQLite e armazenamento de arquivos local, então um único volume persistente captura o site completo e pode ser feito backup como uma cópia de arquivo regular sem ferramentas de banco de dados.