Implante Geneac com instalação em um clique.
Criador de sites de genealogia auto-hospedado para publicar sua árvore genealógica, pesquisa e fotos online.
Escolha um plano VPS para Geneac
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Geneac
Geneac é um aplicativo Ruby on Rails de código aberto para compartilhar pesquisas genealógicas na web. Ele apresenta pessoas, relacionamentos, fotos e notas em um formato estilo wiki que os visitantes podem navegar, enquanto os administradores gerenciam a árvore genealógica subjacente a partir de um backend autenticado. O modelo de dados é construído especificamente para genealogia — indivíduos, famílias, citações de fontes, histórico de edições e marcação são conceitos de primeira classe, em vez de posts de blog adaptados.
Hospedar o Geneac por conta própria mantém décadas de pesquisa familiar, documentos digitalizados e notas privadas em seu próprio servidor, onde o acesso é totalmente controlado por você. O aplicativo usa SQLite e armazenamento de arquivos local, então um único volume persistente captura o site completo e pode ser feito backup como uma cópia de arquivo regular sem ferramentas de banco de dados.
Geneac: principais recursos
PESSOAS e Relacionamentos
Registre indivíduos com detalhes de nascimento, morte e biográficos, depois os conecte através de relacionamentos de pais, cônjuges e filhos para construir uma árvore genealógica navegável.
Fotos e Documentos
Anexar fotografias digitalizadas, certificados e documentos de origem a pessoas e notas através do Active Storage, com o processamento de imagens gerenciado pelo libvips.
Notas de Pesquisa
Capture narrativas biográficas e descobertas de pesquisa como notas extensas que podem ser marcadas e interligadas às pessoas que descrevem.
Marcação e Pesquisa
Organize o conteúdo com o motor acts-as-taggable-on para que sobrenomes, locais e temas possam ser filtrados entre pessoas, fotos e notas.
Administrador Autenticado
O registro, login e concessão de funções de administrador, alimentados por Devise, protegem a edição, mantendo o site publicado acessível aos membros da família.
Trabalhadores em Segundo Plano
Um worker Resque com suporte Redis executa processamento de imagem e outras tarefas de longa duração em segundo plano para que a interface web permaneça responsiva.
Por que executar Geneac na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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