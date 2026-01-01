Implante o Pinry com um clique.
Quadro de imagens estilo Pinterest auto-hospedado para salvar, marcar e organizar imagens e vídeos.
Escolha um plano VPS para Pinry
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Pinry
Pinry é um quadro de imagens de código aberto e auto-hospedado que permite coletar, marcar e navegar por imagens, vídeos e páginas web em um layout de mosaico visualmente atraente — semelhante ao Pinterest, mas inteiramente sob seu controle. Ele combina um back-end Django REST Framework com um front-end Vue.js e é entregue como um único contêiner Docker, suportado por SQLite para uma configuração sem dependências.
Auto-hospedar o Pinry significa que sua coleção pessoal permanece privada em seu próprio servidor VPS, sem feeds algorítmicos, sem anúncios e sem necessidade de conta para navegar se você habilitar o acesso público. Suporte multiusuário, quadros públicos e privados, compatibilidade com extensões de navegador e uma API REST completa o tornam adequado tanto para coleções pessoais quanto para pequenas equipes colaborativas.
Pinry: principais recursos
Descoberta Baseada em Etiquetas
Atribua várias tags a cada pin e filtre sua coleção inteira instantaneamente por tag — nenhuma pasta aninhada é necessária.
Quadros Multi-usuários
Crie painéis separados por usuário e controle a visibilidade com configurações de acesso público ou privado para cada painel.
Suporte para Extensões do Navegador
Salve imagens diretamente de qualquer página da web para o seu painel Pinry usando a extensão oficial do navegador.
REST API
Automatize a criação de pins e gerencie coleções programaticamente através da API integrada do Django REST Framework.
Imagem Docker Multi-arquitetura
A imagem oficial suporta AMD64, ARMv7 e ARMv8 — funciona em servidores VPS padrão e em placas baseadas em ARM.
Por que executar Pinry na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.