Pinry é um quadro de imagens de código aberto e auto-hospedado que permite coletar, marcar e navegar por imagens, vídeos e páginas web em um layout de mosaico visualmente atraente — semelhante ao Pinterest, mas inteiramente sob seu controle. Ele combina um back-end Django REST Framework com um front-end Vue.js e é entregue como um único contêiner Docker, suportado por SQLite para uma configuração sem dependências.

Auto-hospedar o Pinry significa que sua coleção pessoal permanece privada em seu próprio servidor VPS, sem feeds algorítmicos, sem anúncios e sem necessidade de conta para navegar se você habilitar o acesso público. Suporte multiusuário, quadros públicos e privados, compatibilidade com extensões de navegador e uma API REST completa o tornam adequado tanto para coleções pessoais quanto para pequenas equipes colaborativas.