Implante Swing Music com instalação em um clique.
Servidor de streaming de música auto-hospedado com uma interface como o Spotify para sua coleção de música pessoal, mixes diários, letras e suporte a FLAC.
Escolha um plano VPS para Swing Music
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Swing Music
O Swing Music oferece à sua coleção de música pessoal a experiência de streaming que os serviços comerciais fornecem — sem taxas de assinatura, restrições de licenciamento ou compressão de áudio. Ele escaneia automaticamente suas pastas de música, extrai metadados e organiza tudo por artista, álbum e gênero com uma interface web aprimorada que inclui arte do álbum, exibição de letras e mixes diários personalizados baseados no seu histórico de audição.
A auto-hospedagem no seu servidor VPS proporciona acesso remoto confiável à sua biblioteca de qualquer lugar, sem depender de velocidades de upload da sua casa ou IPs dinâmicos. Formatos FLAC e lossless são reproduzidos de forma nativa para que a fidelidade do seu áudio nunca seja comprometida, e perfis multiusuário permitem que toda a família compartilhe uma biblioteca, mantendo históricos de audição separados.
Swing Music: principais recursos
Streaming de áudio sem perdas
Transmite FLAC e outros formatos sem perdas nativamente, sem transcodificação ou compressão, preservando a qualidade de áudio total das suas gravações.
Mixes Diários
Gera playlists personalizadas a partir do seu histórico de reprodução, destacando álbuns que você não reproduziu recentemente e mantendo sua biblioteca atualizada.
Exibição de letras
Exibe letras sincronizadas durante a reprodução para que você possa acompanhar sem precisar mudar para um aplicativo ou aba do navegador separada.
Last.fm scrobbling
Registra automaticamente cada faixa que você toca no Last.fm, mantendo suas estatísticas de audição e recomendações de música atualizadas.
Perfis multiusuário
Cada usuário mantém seu próprio histórico de reprodução, favoritos e recomendações enquanto compartilha a mesma biblioteca de música no servidor.
Por que executar Swing Music na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.