O Swing Music oferece à sua coleção de música pessoal a experiência de streaming que os serviços comerciais fornecem — sem taxas de assinatura, restrições de licenciamento ou compressão de áudio. Ele escaneia automaticamente suas pastas de música, extrai metadados e organiza tudo por artista, álbum e gênero com uma interface web aprimorada que inclui arte do álbum, exibição de letras e mixes diários personalizados baseados no seu histórico de audição.

A auto-hospedagem no seu servidor VPS proporciona acesso remoto confiável à sua biblioteca de qualquer lugar, sem depender de velocidades de upload da sua casa ou IPs dinâmicos. Formatos FLAC e lossless são reproduzidos de forma nativa para que a fidelidade do seu áudio nunca seja comprometida, e perfis multiusuário permitem que toda a família compartilhe uma biblioteca, mantendo históricos de audição separados.