Apache Solr é uma plataforma de busca de código aberto robusta, construída sobre o Apache Lucene e usada por milhares de organizações em todo o mundo. Ela oferece busca de texto completo, navegação facetada, destaque de resultados, busca espacial e manipulação avançada de documentos — tudo através de uma API REST que funciona com qualquer linguagem ou framework.

Hospedar o Solr no seu próprio VPS oferece a você controle total sobre sua infraestrutura de busca, privacidade de dados e otimização de desempenho, sem taxas por consulta ou dependência de fornecedor. Seja para busca no site, descoberta de produtos em loja virtual ou recuperação de documentos corporativos, o ecossistema maduro e o esquema extensível do Solr o tornam uma base comprovada.