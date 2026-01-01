Implante Apache Solr com instalação em um clique.
Plataforma de busca de código aberto de nível empresarial que oferece busca em texto completo, navegação facetada e indexação em tempo real para qualquer aplicação.
Escolha um plano VPS para Apache Solr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache Solr
Apache Solr é uma plataforma de busca de código aberto robusta, construída sobre o Apache Lucene e usada por milhares de organizações em todo o mundo. Ela oferece busca de texto completo, navegação facetada, destaque de resultados, busca espacial e manipulação avançada de documentos — tudo através de uma API REST que funciona com qualquer linguagem ou framework.
Hospedar o Solr no seu próprio VPS oferece a você controle total sobre sua infraestrutura de busca, privacidade de dados e otimização de desempenho, sem taxas por consulta ou dependência de fornecedor. Seja para busca no site, descoberta de produtos em loja virtual ou recuperação de documentos corporativos, o ecossistema maduro e o esquema extensível do Solr o tornam uma base comprovada.
Apache Solr: principais recursos
Pesquisa de Texto Completo
Análise de texto com tecnologia Lucene, com tokenização, stemming, sinônimos e ajuste de relevância, entrega resultados precisos em grandes coleções de documentos.
Navegação Facetada
Filtro facetado nativo permite que os usuários filtrem por categoria, preço, data ou qualquer campo indexado — o motor padrão por trás das interfaces de e-commerce e filtragem de conteúdo.
Indexação em Tempo Real
Documentos enviados para o índice tornam-se pesquisáveis em segundos, suportando pesquisa quase em tempo real para aplicações que exigem resultados atualizados.
Tratamento de Documentos Ricos
A integração Apache Tika integrada extrai e indexa automaticamente texto de PDFs, documentos Word, HTML e mais de mil outros formatos de arquivo.
REST API
Consulte e atualize o índice via HTTP com respostas JSON, XML ou CSV — nenhuma biblioteca cliente específica do Solr é necessária para integrar com qualquer stack.
Por que executar Apache Solr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.