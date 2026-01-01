Kiwix-serve é o servidor HTTP oficial do projeto Kiwix que transforma arquivos ZIM em uma biblioteca rápida, pesquisável e acessível pelo navegador. ZIM é um formato de arquivo compactado aberto que captura sites inteiros — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy e centenas de outros — para leitura totalmente offline.

Hospedar o Kiwix-serve em um VPS autogerenciado oferece uma biblioteca de referência permanente e sempre online que não depende da internet pública, do uptime do site original ou de paywalls upstream. Basta soltar os arquivos ZIM no volume de dados da biblioteca oficial do Kiwix e o servidor os recarrega automaticamente, expondo uma interface web unificada com pesquisa de texto completo em todos os arquivos que você carregar.