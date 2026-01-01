Implante Kiwix-serve com instalação em um clique.
Leitor offline auto-hospedado para Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange e milhares de arquivos ZIM.
Escolha um plano VPS para Kiwix-serve
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kiwix-serve
Kiwix-serve é o servidor HTTP oficial do projeto Kiwix que transforma arquivos ZIM em uma biblioteca rápida, pesquisável e acessível pelo navegador. ZIM é um formato de arquivo compactado aberto que captura sites inteiros — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy e centenas de outros — para leitura totalmente offline.
Hospedar o Kiwix-serve em um VPS autogerenciado oferece uma biblioteca de referência permanente e sempre online que não depende da internet pública, do uptime do site original ou de paywalls upstream. Basta soltar os arquivos ZIM no volume de dados da biblioteca oficial do Kiwix e o servidor os recarrega automaticamente, expondo uma interface web unificada com pesquisa de texto completo em todos os arquivos que você carregar.
Kiwix-serve: principais recursos
Hot-reload da biblioteca ZIM
Solte novos arquivos ZIM no volume de dados e o kiwix-serve os detecta automaticamente com o monitor de biblioteca integrado — sem necessidade de reinícios.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em todos os arquivos carregados com um índice de texto completo integrado, incluindo sugestão automática enquanto digita para pesquisas rápidas na Wikipedia ou em qualquer outro ZIM.
Traga seu próprio conteúdo
Escolha qualquer ZIM do catálogo oficial do Kiwix — Wikipedia completa, Project Gutenberg, dumps do Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, e muitos outros arquivos de referência.
Otimizado para leitura offline
A compressão ZIM mantém o armazenamento baixo e as consultas rápidas, permitindo que um único Servidor VPS sirva grandes arquivos de referência sem dependências externas.
Catálogo OPDS embutido
Expõe um feed OPDS da sua biblioteca para que os leitores Kiwix móveis e de desktop possam descobrir e baixar títulos diretamente do seu servidor.
Inicializado na primeira inicialização
Uma URL de download ZIM opcional busca seu primeiro arquivo automaticamente no momento da implantação, para que o servidor possa ser navegado no momento em que ele fica online.
Por que executar Kiwix-serve na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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