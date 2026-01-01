Implante Foundry VTT com instalação de um clique.
Plataforma virtual de mesa líder para conduzir sessões de RPG de mesa online com mapas, fichas de personagem, automação e integração de voz/vídeo.
Escolha um plano VPS para Foundry VTT
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop é a plataforma líder comercial, mas auto-hospedada, para rodar jogos de RPG de mesa online. Construída em um motor JavaScript modular com suporte aprofundado para Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu e dezenas de outros sistemas através de módulos da comunidade, ela oferece iluminação dinâmica de nível profissional, linha de visão, tokens animados, automação de rolagem de dados e uma extensa linguagem de macro para mecânicas de jogo personalizadas.
Auto-hospedar o Foundry em seu VPS mantém cada campanha, ficha de personagem e mapa de batalha sob seu controle direto — sem taxas SaaS por sessão, sem custos mensais de nuvem e sem acesso de terceiros aos dados de jogo dos seus jogadores. Uma licença paga do Foundry é necessária e é comprada uma única vez em foundryvtt.com.
Foundry VTT: principais recursos
Iluminação e visão dinâmicas
Névoa de guerra baseada em tiles, cálculos de linha de visão, fontes de luz dinâmicas e visão por token proporcionam aos jogadores uma experiência de exploração de masmorras com qualidade cinematográfica.
Marketplace de sistemas e módulos
Suporte nativo para D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, e mais de 100 outros sistemas através de módulos da comunidade e pacotes de conteúdo.
Automação de dados
Lançador de dados integrado com integração de chat, analisador de fórmulas e regras por sistema que automatizam rolagens de ataque, dano, testes de resistência e testes de perícia.
Chat de voz e vídeo
Canais opcionais de voz e vídeo WebRTC são executados diretamente no Foundry para que os grupos não precisem de Discord, Zoom ou outras ferramentas externas.
Macros e JavaScript
Um sistema de macros completo com acesso JavaScript ao estado do jogo permite que mestres de jogo automatizem mecânicas complexas, criem botões personalizados e criem cenas dinâmicas.
Campanhas persistentes
Mundos, personagens, diários, cenas e dados de jogadores persistem entre as sessões e sobrevivem a atualizações de contêiner através de um único volume nomeado.
Por que executar Foundry VTT na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.