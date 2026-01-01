Foundry Virtual Tabletop é a plataforma líder comercial, mas auto-hospedada, para rodar jogos de RPG de mesa online. Construída em um motor JavaScript modular com suporte aprofundado para Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu e dezenas de outros sistemas através de módulos da comunidade, ela oferece iluminação dinâmica de nível profissional, linha de visão, tokens animados, automação de rolagem de dados e uma extensa linguagem de macro para mecânicas de jogo personalizadas.

Auto-hospedar o Foundry em seu VPS mantém cada campanha, ficha de personagem e mapa de batalha sob seu controle direto — sem taxas SaaS por sessão, sem custos mensais de nuvem e sem acesso de terceiros aos dados de jogo dos seus jogadores. Uma licença paga do Foundry é necessária e é comprada uma única vez em foundryvtt.com.