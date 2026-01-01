Implante MiroFish com instalação em um clique.
Sistema de previsão com IA que utiliza simulação de múltiplos agentes cooperativos para prever resultados sociais e de mercado no mundo real.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MiroFish
O MiroFish é um motor de previsão com IA construído sobre o framework de simulação multiagente OASIS. Ele constrói mundos digitais paralelos povoados por milhares de agentes de IA, cada um com personalidades independentes, memória de longo prazo alimentada por Zep Cloud e lógica comportamental. Os usuários podem injetar eventos do mundo real como dados iniciais e observar como as populações simuladas respondem — produzindo previsões de resultados para tendências de redes sociais, movimentos de mercado e impactos de políticas.
Auto-hospedar o MiroFish oferece computação dedicada para simulações que exigem muitos recursos e mantém inteligência de negócios sensível, sinais financeiros e análises de pré-lançamento inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Você também mantém controle total sobre a seleção do provedor de LLM e a otimização de custos.
MiroFish: principais recursos
Simulação Multiagente
Milhares de agentes de IA com personalidades únicas e memória persistente interagem em mundos digitais paralelos, produzindo dinâmicas sociais emergentes.
Modelagem de Plataforma Social
Simula ambientes semelhantes ao Twitter e Reddit com postagens, comentários, seguir e repostar para espelhar o comportamento real da plataforma.
Controles de Visão Superior
Injete variáveis e eventos de notícias de última hora de uma perspectiva divina para observar como a população simulada reage em tempo real.
Relatórios Automatizados
Relatórios de análise gerados por IA resumem os resultados e as previsões de simulação, reduzindo a interpretação manual de interações complexas de agentes.
Backend LLM Flexível
Funciona com OpenAI ou qualquer provedor compatível com a API da OpenAI, permitindo que você troque modelos para equilibrar a qualidade da simulação em relação ao custo.
Por que executar MiroFish na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.