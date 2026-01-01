O MiroFish é um motor de previsão com IA construído sobre o framework de simulação multiagente OASIS. Ele constrói mundos digitais paralelos povoados por milhares de agentes de IA, cada um com personalidades independentes, memória de longo prazo alimentada por Zep Cloud e lógica comportamental. Os usuários podem injetar eventos do mundo real como dados iniciais e observar como as populações simuladas respondem — produzindo previsões de resultados para tendências de redes sociais, movimentos de mercado e impactos de políticas.

Auto-hospedar o MiroFish oferece computação dedicada para simulações que exigem muitos recursos e mantém inteligência de negócios sensível, sinais financeiros e análises de pré-lançamento inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Você também mantém controle total sobre a seleção do provedor de LLM e a otimização de custos.