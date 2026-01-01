Relaticle é uma plataforma CRM auto-hospedada construída com suporte nativo a agentes de IA em seu núcleo. Ela gerencia contatos, empresas e pipelines de vendas através de uma interface moderna alimentada por Filament, enquanto expõe 30 ferramentas do Protocolo de Contexto de Modelo que permitem aos agentes de IA ler e escrever dados de CRM diretamente — sem raspar a interface do usuário ou depender de integrações frágeis.

Ao contrário dos CRMs tradicionais que adicionam a IA como um recurso secundário, o Relaticle é projetado desde o início para operação por agentes humanos e de IA através do mesmo modelo de dados. Uma API REST fornece acesso programático completo, e um worker em segundo plano do Laravel Horizon lida com importações, notificações e automação agendada. Todos os dados permanecem em um banco de dados PostgreSQL em sua própria infraestrutura.