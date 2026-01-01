Implante Relaticle com instalação em um clique.
CRM de código aberto com suporte nativo a agentes de IA, 30 ferramentas MCP e API REST para automatizar fluxos de trabalho de clientes.
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O que você pode criar com Relaticle
Relaticle é uma plataforma CRM auto-hospedada construída com suporte nativo a agentes de IA em seu núcleo. Ela gerencia contatos, empresas e pipelines de vendas através de uma interface moderna alimentada por Filament, enquanto expõe 30 ferramentas do Protocolo de Contexto de Modelo que permitem aos agentes de IA ler e escrever dados de CRM diretamente — sem raspar a interface do usuário ou depender de integrações frágeis.
Ao contrário dos CRMs tradicionais que adicionam a IA como um recurso secundário, o Relaticle é projetado desde o início para operação por agentes humanos e de IA através do mesmo modelo de dados. Uma API REST fornece acesso programático completo, e um worker em segundo plano do Laravel Horizon lida com importações, notificações e automação agendada. Todos os dados permanecem em um banco de dados PostgreSQL em sua própria infraestrutura.
Relaticle: principais recursos
Suporte de Agente de IA Nativo
30 ferramentas integradas do Model Context Protocol permitem que agentes de IA criem contatos, atualizem pipelines e consultem dados de CRM diretamente, sem integrações personalizadas.
Contatos e Pipelines
Gerencie contatos, empresas, negócios e funis de vendas em um CRM estruturado, projetado para equipes que precisam de um registro confiável de cada relacionamento com o cliente.
Cheio REST API
Uma API REST completa expõe todos os objetos de CRM para scripts de automação, integrações de terceiros e relatórios personalizados sem acessar a interface web.
Processamento de Tarefas em Segundo Plano
O Laravel Horizon processa trabalhos enfileirados para importações, notificações e tarefas agendadas sem bloquear a interface web durante operações pesadas.
OAuth Login Social
Membros da equipe fazem login com contas GitHub ou Google, eliminando a necessidade de gerenciar um conjunto separado de credenciais para o CRM.
Por que executar Relaticle na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.