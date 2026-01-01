Implante Restreamer com instalação em um clique.
Servidor de streaming ao vivo de código aberto que ingere vídeo de qualquer fonte e transmite simultaneamente para YouTube, Twitch e endpoints RTMP personalizados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Restreamer
Restreamer é um servidor de streaming ao vivo de código aberto desenvolvido pela datarhei que oferece recursos de streaming de nível empresarial através de uma interface web acessível. Ele recebe vídeo de webcams, câmeras IP e feeds ao vivo, converte entre os protocolos RTMP, HLS, SRT e WebRTC, e distribui simultaneamente para várias plataformas — YouTube, Twitch, Facebook Live ou qualquer destino RTMP personalizado — a partir de uma única fonte.
Hospedar o Restreamer por conta própria elimina as taxas mensais de serviços comerciais de multi-streaming e mantém os feeds de vídeo completamente fora de plataformas de terceiros, o que é importante para transmissões confidenciais como treinamentos internos, eventos privados ou anúncios de pré-lançamento. A largura de banda dedicada de um VPS garante bitrates estáveis e qualidade de stream consistente que ambientes de hospedagem compartilhada não podem garantir.
Restreamer: principais recursos
Streaming multiplataforma
Envie uma única fonte de vídeo para YouTube, Twitch, Facebook Live e endpoints RTMP personalizados simultaneamente, sem executar várias instâncias de encoder.
Conversão de Protocolo
Aceite RTMP, SRT ou outros formatos de ingestão e envie HLS, WebRTC ou RTMP para que qualquer dispositivo ou plataforma de visualização possa receber sua transmissão.
Reconexão automática
Lida com quedas de rede e interrupções de fonte sem intervenção manual, mantendo as transmissões em execução mesmo em caso de falhas transitórias.
Gerenciamento Web
Configure fontes, destinos e configurações de codificação através de uma interface de navegador, sem conhecimento de linha de comando ou configuração complexa de software de streaming.
Gravação de Transmissão
Arquive transmissões ao vivo diretamente em armazenamento persistente para reprodução pós-evento, retenção para conformidade ou reaproveitamento de conteúdo sem serviços extras.
Por que executar Restreamer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.