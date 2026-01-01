Restreamer é um servidor de streaming ao vivo de código aberto desenvolvido pela datarhei que oferece recursos de streaming de nível empresarial através de uma interface web acessível. Ele recebe vídeo de webcams, câmeras IP e feeds ao vivo, converte entre os protocolos RTMP, HLS, SRT e WebRTC, e distribui simultaneamente para várias plataformas — YouTube, Twitch, Facebook Live ou qualquer destino RTMP personalizado — a partir de uma única fonte.

Hospedar o Restreamer por conta própria elimina as taxas mensais de serviços comerciais de multi-streaming e mantém os feeds de vídeo completamente fora de plataformas de terceiros, o que é importante para transmissões confidenciais como treinamentos internos, eventos privados ou anúncios de pré-lançamento. A largura de banda dedicada de um VPS garante bitrates estáveis e qualidade de stream consistente que ambientes de hospedagem compartilhada não podem garantir.