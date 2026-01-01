Speaches é um servidor de áudio compatível com a API da OpenAI que traz o que há de mais moderno em reconhecimento de fala e síntese de texto em fala para sua própria infraestrutura. Construído com faster-whisper para transcrição e Kokoro/Piper para síntese de voz, ele expõe os mesmos endpoints da API de Áudio da OpenAI — assim, qualquer ferramenta, SDK ou integração existente que funcione com a OpenAI funcionará com o Speaches pronto para usar.

Hospedar o Speaches por conta própria significa que seus dados de áudio nunca saem de seus servidores, não há taxas de transcrição por minuto, e você mantém controle total sobre quais modelos são executados e como os recursos são alocados. Os modelos são carregados sob demanda e descarregados automaticamente após inatividade, mantendo o uso de memória otimizado em um servidor VPS padrão.