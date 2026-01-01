Implante Speaches com instalação em um clique.
Servidor de conversão de fala em texto e texto em fala compatível com OpenAI que você pode auto-hospedar e executar totalmente no seu próprio VPS.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Speaches
Speaches é um servidor de áudio compatível com a API da OpenAI que traz o que há de mais moderno em reconhecimento de fala e síntese de texto em fala para sua própria infraestrutura. Construído com faster-whisper para transcrição e Kokoro/Piper para síntese de voz, ele expõe os mesmos endpoints da API de Áudio da OpenAI — assim, qualquer ferramenta, SDK ou integração existente que funcione com a OpenAI funcionará com o Speaches pronto para usar.
Hospedar o Speaches por conta própria significa que seus dados de áudio nunca saem de seus servidores, não há taxas de transcrição por minuto, e você mantém controle total sobre quais modelos são executados e como os recursos são alocados. Os modelos são carregados sob demanda e descarregados automaticamente após inatividade, mantendo o uso de memória otimizado em um servidor VPS padrão.
Speaches: principais recursos
Compatível com a API da OpenAI
Implementa a especificação da API de Áudio da OpenAI — insira sua URL auto-hospedada e as integrações existentes da OpenAI continuam funcionando sem alterações no código.
Transcrição de voz para texto
Desenvolvido por faster-whisper, com suporte a transcrição multilíngue com streaming em tempo real via Server-Sent Events.
Síntese de texto para fala
Gere fala com som natural usando os modelos Kokoro (classificado em #1 na TTS Arena) e Piper, totalmente no dispositivo.
Carregamento dinâmico de modelo
Modelos carregam automaticamente na primeira solicitação e descarregam após um período de inatividade configurável, assim você só usa memória quando necessário.
Interface web integrada
A interface com tecnologia Gradio permite testar a transcrição e a síntese diretamente no seu navegador, sem nenhuma ferramenta adicional.
Autenticação de chave de API
Opcionalmente, proteja todos os endpoints de API com uma única chave de API, mantendo a documentação interativa acessível publicamente.
Por que executar Speaches na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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