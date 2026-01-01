O Twenty é um CRM de código aberto de próxima geração que oferece às equipes de desenvolvimento controle total sobre seus fluxos de trabalho de relacionamento com o cliente. Ao contrário dos CRMs SaaS rígidos, o Twenty permite personalizar cada campo, objeto e relacionamento para corresponder aos seus processos de negócio exatos através de um modelo de dados flexível.

Hospedar o Twenty em um VPS mantém todos os dados do cliente privados e elimina as taxas de licenciamento por usuário. Sua arquitetura API-first significa que qualquer integração personalizada ou automação é possível, e a interface moderna rivaliza com alternativas comerciais ao mesmo tempo em que oferece controle total sobre sua infraestrutura de CRM.