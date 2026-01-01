Implante o Twenty com um clique.
Moderno CRM de código aberto com um modelo de dados personalizável, design API-first e automação de fluxo de trabalho flexível.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Twenty
O Twenty é um CRM de código aberto de próxima geração que oferece às equipes de desenvolvimento controle total sobre seus fluxos de trabalho de relacionamento com o cliente. Ao contrário dos CRMs SaaS rígidos, o Twenty permite personalizar cada campo, objeto e relacionamento para corresponder aos seus processos de negócio exatos através de um modelo de dados flexível.
Hospedar o Twenty em um VPS mantém todos os dados do cliente privados e elimina as taxas de licenciamento por usuário. Sua arquitetura API-first significa que qualquer integração personalizada ou automação é possível, e a interface moderna rivaliza com alternativas comerciais ao mesmo tempo em que oferece controle total sobre sua infraestrutura de CRM.
Twenty: principais recursos
Modelo de dados personalizável
Adicione objetos personalizados, campos e relacionamentos para corresponder à sua estrutura de negócio exata sem escrever código de backend.
Design que prioriza a API
Uma API GraphQL e REST completa permite integrar o Twenty com qualquer ferramenta externa, plataforma de automação ou aplicativo personalizado.
Kanban e visualizações em lista
Alterne entre visualizações de pipeline Kanban e listas em tabela para gerenciar negócios e contatos no formato que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.
Integração de e-mail
Conecte o Gmail ou outros provedores de e-mail para registrar comunicações diretamente em contatos e negócios automaticamente.
Sem taxas por assento
A auto-hospedagem elimina os custos de licenciamento de CRM recorrentes, tornando o Twenty econômico para equipes de vendas em crescimento.
Por que executar Twenty na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.