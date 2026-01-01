Paperless-ngx é um sistema de gerenciamento de documentos mantido pela comunidade que transforma a papelada física em um arquivo digital pesquisável e organizado. Ele processa automaticamente imagens e PDFs digitalizados por OCR, classifica documentos e aplica tags para que cada fatura, contrato e recibo se torne instantaneamente encontrável pelo conteúdo. Gotenberg e Apache Tika lidam com documentos do Office e formatos complexos que os pipelines de OCR padrão não conseguem processar.

Auto-hospedar o Paperless-ngx no seu VPS mantém registros financeiros sensíveis, contratos e documentos pessoais na sua própria infraestrutura — nunca em uma nuvem de terceiros. Recursos dedicados do VPS garantem um processamento rápido de OCR, mesmo para grandes lotes de documentos, enquanto volumes persistentes protegem todo o seu arquivo e banco de dados durante atualizações e reinicializações.