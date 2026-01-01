Implante Paperless-ngx com um clique.
Sistema de gerenciamento de documentos de código aberto que digitaliza, indexa por OCR e arquiva seus documentos em uma biblioteca digital totalmente pesquisável.
Escolha um plano VPS para Paperless-ngx
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Paperless-ngx
Paperless-ngx é um sistema de gerenciamento de documentos mantido pela comunidade que transforma a papelada física em um arquivo digital pesquisável e organizado. Ele processa automaticamente imagens e PDFs digitalizados por OCR, classifica documentos e aplica tags para que cada fatura, contrato e recibo se torne instantaneamente encontrável pelo conteúdo. Gotenberg e Apache Tika lidam com documentos do Office e formatos complexos que os pipelines de OCR padrão não conseguem processar.
Auto-hospedar o Paperless-ngx no seu VPS mantém registros financeiros sensíveis, contratos e documentos pessoais na sua própria infraestrutura — nunca em uma nuvem de terceiros. Recursos dedicados do VPS garantem um processamento rápido de OCR, mesmo para grandes lotes de documentos, enquanto volumes persistentes protegem todo o seu arquivo e banco de dados durante atualizações e reinicializações.
Paperless-ngx: principais recursos
Indexação OCR Automática
Todo documento enviado é automaticamente escaneado com OCR para que seu texto completo seja indexado e pesquisável em segundos após o envio, independentemente de ter chegado como um PDF ou imagem digitalizada.
Classificação Inteligente
Paperless-ngx aprende com seus padrões de organização e aplica automaticamente tags, correspondentes e tipos de documento com base no conteúdo, reduzindo a classificação manual a quase zero.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em todo o conteúdo de cada documento em seu arquivo com filtragem avançada por data, tag, correspondente e tipo de documento para uma recuperação precisa.
Acesso Multi-Usuário
Controles de permissão granulares permitem que múltiplos usuários compartilhem o mesmo arquivo com acesso baseado em função, tornando-o adequado tanto para pequenas equipes quanto para famílias.
Suporte a Documentos de Escritório
A integração do Gotenberg e Apache Tika lida com formatos Word, Excel e outros formatos do Office, juntamente com PDFs e imagens, oferecendo a você um único arquivo para todos os tipos de documentos.
Por que executar Paperless-ngx na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.