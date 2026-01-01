Mixpost é uma plataforma de agendamento e gerenciamento de redes sociais auto-hospedada, construída como uma alternativa gratuita ao Buffer, Hootsuite e outros agendadores comerciais de redes sociais. Ela permite que agências, profissionais de marketing e criadores de conteúdo individuais planejem, agendem e publiquem conteúdo em várias redes sociais a partir de um único calendário, sem taxas por conta, limites de posts ou cotas de análise. A interface web limpa oferece agendamento visual de conteúdo, uma biblioteca de mídia, modelos de posts e renderização de pré-visualização por plataforma.

Hospedar o Mixpost em seu VPS mantém cada post, fila agendada, evento de análise e conta social conectada dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia alterar os preços ou impor limites de taxa de API.