Implante o Mixpost com um clique.
Plataforma de agendamento e gerenciamento de mídias sociais auto-hospedada, construída como uma alternativa a Buffer, Hootsuite e outros agendadores comerciais.
Escolha um plano VPS para Mixpost
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mixpost
Mixpost é uma plataforma de agendamento e gerenciamento de redes sociais auto-hospedada, construída como uma alternativa gratuita ao Buffer, Hootsuite e outros agendadores comerciais de redes sociais. Ela permite que agências, profissionais de marketing e criadores de conteúdo individuais planejem, agendem e publiquem conteúdo em várias redes sociais a partir de um único calendário, sem taxas por conta, limites de posts ou cotas de análise. A interface web limpa oferece agendamento visual de conteúdo, uma biblioteca de mídia, modelos de posts e renderização de pré-visualização por plataforma.
Hospedar o Mixpost em seu VPS mantém cada post, fila agendada, evento de análise e conta social conectada dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia alterar os preços ou impor limites de taxa de API.
Mixpost: principais recursos
Agendamento multiplataforma
Agende publicações para Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon e mais, a partir de um calendário unificado com prévia e personalização por plataforma.
Calendário de arrastar e soltar
Calendário de conteúdo visual com reagendamento via arrastar e soltar, categorias codificadas por cores e operações em massa para organizar campanhas ao longo de várias semanas.
Biblioteca de mídias
Biblioteca de mídia integrada com upload de imagens e vídeos, detecção automática de formato e ativos reutilizáveis em posts e modelos.
Múltiplos espaços de trabalho
Organize contas e campanhas em espaços de trabalho separados com permissões de usuário por espaço de trabalho — perfeito para agências que gerenciam muitos clientes.
Fluxos de aprovação
Filas de aprovação opcionais permitem que os membros da equipe elaborem publicações para revisão antes que sejam agendadas ou publicadas, apoiando os fluxos de trabalho de clientes de agências.
REST API
A API REST completa permite integrações com ferramentas externas — geradores de conteúdo, painéis de análise ou formulários de inscrição personalizados que alimentam filas.
Por que executar Mixpost na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.